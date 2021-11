Aumento do risco de inundação global devido à frequência extrema de degelo severo da Groenlândia

O aquecimento global fez com que o derretimento extremo do gelo na Groenlândia se tornasse mais frequente e intenso nos últimos 40 anos, de acordo com novas pesquisas, elevando o nível do mar e causando o risco de inundações em todo o mundo.

Somente na última década, 3,5 trilhões de toneladas de gelo derreteram da superfície da ilha e fluíram morro abaixo para o oceano.

Isso é gelo derretido suficiente para cobrir todo o Reino Unido com cerca de 15 metros de água derretida, ou cobrir toda a cidade de Nova York em cerca de 4.500 metros.

O novo estudo, liderado pela Universidade de Leeds, é o primeiro a usar dados de satélite para detectar esse fenômeno – conhecido como escoamento da camada de gelo – do espaço.

Os resultados são publicados em conexões da natureza, Ele revela que o escoamento da água de degelo na Groenlândia aumentou 21% nas últimas quatro décadas e é 60% mais volátil de um verão para o outro.

O autor principal, Dr. Thomas Slater, pesquisador do Centro de Monitoramento e Modelagem Polar da Universidade de Leeds, disse:

“Como vimos em outras partes do mundo, a Groenlândia também é vulnerável a um aumento de eventos climáticos extremos.

“À medida que nosso clima esquenta, é razoável esperar que o derretimento extremo na Groenlândia ocorra com mais frequência – observações como essa são um passo importante para nos ajudar a melhorar os modelos climáticos e prever melhor o que acontecerá neste século”.

O estudo, financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA) como parte do Polar + Surface Mass Balance Feasibility Project, utilizou medições da missão do satélite CryoSat-2 da Agência Espacial Europeia.

A pesquisa mostra que, na última década (2011 a 2020), o aumento do escoamento da água de degelo da Groenlândia fez com que o nível do mar global subisse um centímetro. Um terço desse total foi produzido em apenas duas temporadas de calor (2012 e 2019), quando as condições meteorológicas extremas levaram a níveis recordes de degelo nunca vistos nos últimos 40 anos.

O aumento do nível do mar causado pelo derretimento do gelo aumenta o risco de inundações para as comunidades costeiras em todo o mundo e perturba os ecossistemas marinhos do Oceano Ártico, dos quais as comunidades indígenas dependem para se alimentar.

Ele também pode alterar os padrões de circulação oceânica e atmosférica que afetam as condições atmosféricas ao redor do planeta.

Na última década, o escoamento da Groenlândia foi em média de 357 bilhões de toneladas anuais e atingiu um máximo de 527 bilhões de toneladas de degelo em 2012, quando mudanças nos padrões atmosféricos fizeram com que um ar excepcionalmente quente permanecesse acima do manto de gelo. Isso foi mais do que o dobro do escoamento mínimo de 247 bilhões de toneladas ocorrido em 2017.

As mudanças estão associadas a eventos climáticos extremos, como ondas de calor, que estão se tornando mais frequentes e agora uma das principais causas da perda de gelo da Groenlândia devido ao escoamento resultante.

O Dr. Slater disse: “No entanto, há motivos para otimismo. Sabemos que definir e alcançar metas significativas de redução de emissões pode reduzir as perdas de gelo da Groenlândia em três vezes, e ainda há tempo para isso.”

Essas primeiras observações do escoamento da Groenlândia do espaço também podem ser usadas para verificar como os modelos climáticos simulam o derretimento do manto de gelo, o que por sua vez permitirá melhores previsões de quanto a Groenlândia aumentará para o nível do mar global no futuro à medida que eventos climáticos extremos se tornem mais comuns.

O co-autor do estudo, o Dr. Amber Leeson, professor sênior em Ciência de Dados Ambientais na Universidade de Lancaster, disse:

O modelo estima que a camada de gelo da Groenlândia contribuirá com cerca de 3 a 23 cm para o aumento do nível do mar global até 2100.

“Essa previsão tem uma ampla variação, em parte devido à incerteza associada às simulações de processos complexos de degelo, incluindo aqueles associados a clima severo. Essas novas estimativas espaciais de escoamento nos ajudarão a entender melhor esses processos complexos de degelo e melhorar nosso capacidade de modelar esses processos, permitindo-nos melhorar nossas estimativas de aumento do nível do mar no futuro. ”

Finalmente, o estudo mostra que os satélites são capazes de fornecer estimativas em tempo real do derretimento da neve no verão, apoiando os esforços para expandir a capacidade hidrelétrica da Groenlândia e a ambição da Europa de lançar a missão CRISTAL para substituir o CryoSat-2.

O gerente da missão CryoSat da ESA, Tommaso Parinello, disse:

Desde seu lançamento, há mais de 11 anos, a CryoSat produziu uma riqueza de informações sobre as regiões polares em rápida mudança. Este satélite notável continua sendo a chave para a pesquisa científica e fatos indiscutíveis, como descobertas sobre o escoamento da água do degelo, são essenciais para a tomada de decisões sobre a saúde de nosso planeta.

“Olhando para o futuro, a missão de expansão do Copernicus Sentinel CRISTAL garantirá que o gelo frágil da Terra seja monitorado nas próximas décadas. Nesse ínterim, é essencial que o CryoSat permaneça em órbita o máximo possível para reduzir a lacuna antes desses novos Copernicanos as missões estão operacionais. ”

Referência: “Variação crescente no escoamento da camada de gelo da Groenlândia de observações de satélite” por Thomas Slater, Andrew Shepherd, Malcolm Macmillan, Amber Leeson, Lyn Gilbert, Alan Muir, Peter Kuipers-Monnecke, Brice Noel, Xavier Vittwis e Michael van den Broek, e Kate Briggs, 1 de novembro de 2021, Nature Connections.

DOI: 10.1038 / s41467-021-26229-4