Uma antiga bola de fogo que transformou milhas deste deserto em vidro

Pesquisa publicada terça-feira na revista geologia

Cerca de 12.000 anos atrás, o calor intenso transformou o solo arenoso do Atacama em vastas extensões de vidro que se estendem por 46,6 milhas (75 quilômetros), mas os pesquisadores não tinham certeza do que causou essa mudança drástica.

O Deserto do Atacama é a região desértica mais seca da Terra, com pouca ou nenhuma umidade ou precipitação. O vidro fragmentado do deserto contém pequenos fragmentos de metal frequentemente encontrados em meteoritos que pousam na Terra.

Os minerais neste vidro combinam com partículas coletadas pela missão Stardust da NASA, que foi amostrada em um cometa conhecido como Wild 2. Os pesquisadores estão confiantes de que os minerais no deserto chileno são o que resta depois que um cometa semelhante ao Wild 2 explodiu acima do nível do mar. E eles derreteram sua areia.

“Esta é a primeira vez que temos evidências claras de espetáculos na Terra como resultado da radiação térmica e do vento de uma bola de fogo que explodiu logo acima da superfície”, disse Pete Schultz, autor do estudo e professor de geociências na Brown University. O professor de pesquisa do Departamento de Ciências da Terra, Ambientais e Planetárias da Brown University, disse em um comunicado. “Para ter um efeito tão dramático em uma área tão grande, esta foi uma explosão verdadeiramente massiva. Muitos de nós tínhamos visto bolas de fogo (um meteoro brilhante) vazando pelo céu, mas esses são pontos muito pequenos em comparação com isso.” Espectaculares campos de vidro, de tom verde escuro ou preto, se estendem pela região leste do planalto Pampa del Tamarogal, localizado entre a Cordilheira dos Andes e a cordilheira costeira do Chile. Embora a atividade vulcânica possa criar esse tipo de vidro, não há evidências que apóiem ​​que o vidro do Atacama tenha se formado dessa forma. READ Assista a uma caminhada espacial da NASA em que os astronautas se preparam para aumentar a potência da estação espacial Anteriormente, os pesquisadores sugeriram que os incêndios antigos eram a causa. A área já hospedou terras úmidas gramíneas derivadas de rios. Se essas ervas antigas foram queimadas em incêndios florestais generalizados, alguns acreditam que podem ter criado o vidro. No entanto, o vidro em si é mais complexo. De perto, parece que os pedaços de vidro foram torcidos, dobrados, enrolados e atirados enquanto ainda estavam derretidos. Os pesquisadores dizem que isso só seria possível com uma explosão atmosférica que pudesse liberar ventos que rivalizam com os dos furacões. Uma análise química do vidro revelou a presença de zircão, ou minerais que se decompõem termicamente para formar cristais de badelita. Essa mudança só pode acontecer quando a temperatura subir acima de 3000 graus Fahrenheit, o que certamente excederá o calor das queimadas de grama. A análise também mostrou minerais como cupanita e troelita, ambos encontrados no cometa Wild 2 e meteoritos. “São esses minerais que nos dizem que este objeto carrega todos os sinais de um cometa”, disse o co-autor do estudo Scott Harris e um geólogo planetário do Fairbank Science Center, na Geórgia, em um comunicado. “Ter os mesmos minerais que vimos nas amostras de Stardust embutidos nessas garrafas é uma evidência realmente forte de que o que estamos vendo é o resultado de uma explosão atmosférica de cometa.” Os pesquisadores querem se concentrar em datar o vidro para determinar sua idade exata, bem como o possível tamanho do cometa, mas a previsão atual de que o impacto ocorreu há 12 mil anos corresponde a uma época em que grandes mamíferos desapareceram da área. “É muito cedo para dizer se houve ou não uma relação causal, mas o que podemos dizer é que esse evento aconteceu na mesma época em que pensamos que a megafauna desapareceu, o que é interessante”, disse Schultz. “Há também a chance de que isso tenha sido presenciado pelos primeiros moradores, que haviam acabado de chegar ao local. Teria sido um grande espetáculo”. READ Um videoclipe microscópico mostra o vírus Corona em fúria.

