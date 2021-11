Uma falha misteriosa deixou o telescópio espacial Hubble da NASA offline

download Algo está sendo enviado.

NASA icônico telescópio espacial Hubble Ele sofre de outro bug misterioso. Ele já está offline e no modo de segurança por cerca de uma semana.

Os instrumentos científicos do Hubble desligaram com segurança após várias falhas para comunicar informações de tempo entre eles. Os engenheiros da NASA estão analisando dados da espaçonave para estudar o problema, mas eles compartilharam poucas informações até agora.

Um porta-voz da NASA disse ao Insider que é “muito cedo na investigação” para determinar o que está causando o problema, como os engenheiros podem consertá-lo ou quando o Hubble pode estar online novamente.

Esta não é a primeira vez que o Hubble fica offline este ano. O Observatório passou quase cinco semanas em modo seguro após sua carga útil de computação De repente, parou de funcionar Em 13 de junho. Finalmente, engenheiros da NASA Hubble trouxe de volta a internet em julho, ativando algumas de suas máquinas sobressalentes – uma manobra complexa e arriscada que, se feita de maneira incorreta, poderia causar novos problemas. Agora, quatro meses depois, ele está offline novamente.



A Nebulosa do Caranguejo – um remanescente em expansão de uma explosão de supernova de uma estrela com 6 anos-luz de largura – fotografado pelo Hubble.



NASA, Agência Espacial Europeia, J. Hester e A. LOL (Arizona State University)









Hubble é o telescópio espacial mais poderoso do mundo. ela tem fotografado Birth and Death of Stars, avistou novas luas orbitando Plutão, e rastreou dois objetos interestelares arremessando através de nosso sistema solar. Suas observações permitiram aos astrônomos calcular a idade e a expansão do universo e olhar para as galáxias que se formaram logo após o Big Bang. Mas o Hubble está orbitando a Terra desde 1990 e está envelhecendo.

Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA Vídeo Depois que os engenheiros resolveram o problema de julho.

“Será que a causa do problema tem algo a ver com a idade do Hubble? A resposta é quase certamente sim”, disse Paul Hertz, diretor da Divisão de Astrofísica da NASA, ao Insider em julho. “Um dia, um componente irá falhar aleatoriamente e não teremos um backup para ele. Esta é a maneira mais provável de encerrar a missão do Hubble.”

É difícil rastrear o bug desta vez



O Telescópio Espacial Hubble foi publicado em 25 de abril de 1990 a partir do Space Shuttle Discovery.



NASA / Smithsonian Institution / Lockheed









O primeiro sinal de problema apareceu às 1:46 am ET em 23 de outubro, quando o Hubble Science Instruments emitiu códigos de erro. Eles perderam a mensagem de sincronização, que fornece aos dispositivos informações de tempo para que possam responder aos comandos e coletar dados corretamente.

A equipe do Hubble reiniciou esses instrumentos e o telescópio retomou as operações científicas na manhã seguinte. Mas em 25 de outubro, o Hubble Science Instruments enviou mais códigos de erro, indicando a perda de várias mensagens de sincronização. As ferramentas entraram automaticamente no modo de segurança e também foram programadas para isso.

“A equipe ainda está trabalhando para isolar o problema”, disse um porta-voz da NASA ao Insider. “Eles estão examinando a documentação de design de hardware e software, e estão coletando mais dados da espaçonave para ajudar a diagnosticar.”

Em junho, após a falha do computador de carga útil, os engenheiros conseguiram identificar rapidamente a causa do problema, já que ele só pode ser rastreado até alguns sistemas. Desta vez, eles devem lançar uma rede muito mais ampla. A equipe do Hubble da NASA está investigando todos os sistemas que interagem com instrumentos científicos e todos os sistemas associados a mensagens de sincronização.



O telescópio espacial Hubble em órbita.



NASA









“O Hubble mudou a maneira como olhamos o universo e ainda é o telescópio mais procurado do mundo agora”, disse Hertz em julho. “Assim, os cientistas não ficaram sem coisas sobre isso, e é por isso que é importante continuarmos trabalhando duro para colocá-lo de volta nos processos científicos, para que possamos continuar a fazer grandes descobertas.”

A NASA está se preparando para lançar um novo observatório em órbita terrestre, o Telescópio Espacial James Webb, em dezembro. Este telescópio está prestes a revolucionar a astronomia, visto que perscruta as profundezas do universo com uma precisão sem precedentes na luz infravermelha. Mas não é um substituto para o Hubble. Na verdade, eles deveriam trabalhar juntos.

Algumas das primeiras missões do Telescópio Webb serão estudar coisas descobertas pelo Hubble. Então, quando Webb começar a fazer suas próprias descobertas, a NASA espera fazer o acompanhamento com o Hubble.

“O que os astrônomos estão realmente esperando são os primeiros e segundos sucessos da composição do Hubble-Web”, disse Hertz.