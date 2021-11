Aumento do preço à vista do Bitcoin, após o golpe do Kroger

O preço do Bitcoin Cash subiu 3,6% em menos de uma hora na manhã de sexta-feira, após a publicação do Comunicado de imprensa fraudulento Ele disse sobre o varejista de alimentos KR da Kroger Co.,

Site e PR Newswire.

Preço à vista do Bitcoin BCHUSD,

Ele subiu de $ 601,28 às 6h54 ET para $ 623,22 às 7h44, de acordo com Coinmarketcap.com. Em seguida, o preço caiu rapidamente e está sendo negociado quase estável na manhã de sexta-feira.

O dinheiro Bitcoin é uma ramificação do Bitcoin BTCUSD,

Ele foi criado em 2017 após uma disputa da comunidade sobre os planos de otimização propostos para a rede Bitcoin. Ele tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 11 bilhões, contra mais de US $ 1,1 trilhão do bitcoin.

Muitos observadores dos mercados de ativos digitais temem que estejam prontos para manipulação. Nem a US Securities and Exchange Commission nem a Commodity Futures Trading Commission exercem supervisão direta sobre os mercados à vista de ativos digitais que não são considerados títulos de acordo com a lei federal. O golpista pode ter se beneficiado do aumento de preço do bitcoin na manhã de sexta-feira, que está sendo negociado relativamente pouco.

“Sem uma regulamentação centralizada de criptomoedas nos Estados Unidos, a manipulação do mercado em criptomoedas spot e bolsas de derivativos continuará a minar a integridade do mercado e a confiança do investidor.” Livros Santiga Ghazi Do Centro de Mercados Financeiros Globais da Duke University School of Law, em um artigo de pesquisa de outubro para o Cambridge Journal of Law.

O episódio reflete um incidente ocorrido em setembro, quando um comunicado de imprensa falso foi divulgado informando que o Walmart havia lançado uma parceria com a Litecoin Lançado pela GlobalNewswire.