Cramer diz para vender Peloton no próximo salto da ação “se ainda não o fez”

A tela de sinalização da Peloton Interactive Inc. é exibida. Durante a oferta pública inicial (IPO) da empresa no Nasdaq MarketSite em Nova York, EUA, na quinta-feira, 26 de setembro de 2019.

Jim Cramer, da CNBC, disse na sexta-feira que acha pelotão Os acionistas devem estar atentos a um declive remoto após o fabricante do equipamento de exercício Os resultados trimestrais “desastrosos” do dia anterior.

“Peloton se estendeu muito com isso Aquisição da Precor E as pessoas estão ansiosas para voltar às academias de verdade, em vez de comprar equipamentos em casa. Pior de tudo, a administração parece unicamente alheia a esses problemas e está falando sobre todos os tipos de alavancas que poderiam usar para manter as coisas sob controle. ” “dinheiro louco” O anfitrião disse.

“Mas eu não quero controle, eu quero crescimento. Isso é algo que falta no Peloton agora, e é por isso que eu seria um vendedor na próxima rejeição, se você ainda não o vendeu”, disse ele.

As ações da Peloton caíram 35% na sexta-feira e atingiram o menor nível em 52 semanas, com os investidores respondendo ao prejuízo fiscal mais amplo do que o esperado no primeiro trimestre e ao fraco crescimento das vendas. O Peloton, que divulgou números após o fechamento do mercado na quinta-feira, também reduziu sua previsão para o ano inteiro. Na sexta-feira, a empresa suspendeu temporariamente as contratações em todos os departamentos, Lauren Thomas da CNBC relatou:.

As ações da Peloton, que tiveram ganhos impressionantes no início da pandemia de Covid, caíram 63% até agora. No entanto, em um aceno preocupante, Kramer disse: “Não vejo muitos estabelecimentos tentando pescar.”