Kaisa, a negociação da unidade foi suspensa devido à crise da dívida imobiliária na China que gerou ações de desenvolvedor

Hong Kong / Xangai, 5 de novembro (Reuters) – Kaisa Group Holdings Ltd (1638.HK) Três de suas unidades foram suspensas de negociação na sexta-feira, um dia depois que uma subsidiária deixou de pagar a investidores locais, enquanto a crise da dívida imobiliária da China abalou outras incorporadoras.

A construtora Kaisa, com sede em Shenzhen, que garantiu o produto de gestão de fortunas, disse em um comunicado na quinta-feira que está enfrentando pressões de liquidez sem precedentes devido a um mercado imobiliário difícil e rebaixamentos de classificação.

Kaisa e sua unidade Kaisa Prosperity (2168.HK) A empresa disse em documentos separados na bolsa de valores na sexta-feira que a negociação de suas ações foi suspensa até que “informações privilegiadas” sejam publicadas. As duas empresas não entraram em detalhes.

A Reuters relatou no mês passado, citando fontes, que a Kaisa estava procurando compradores para sua unidade de administração de propriedades Kaisa Prosperity e dois terrenos residenciais em Hong Kong, enquanto se esforça para cumprir uma barreira de dívida. Consulte Mais informação

Os problemas de Kaisa surgem em meio a preocupações com uma crescente crise de liquidez no setor imobiliário da China, com uma série de inadimplências da dívida externa, rebaixamentos de classificação de crédito e vendas de ações de desenvolvedores e títulos nas últimas semanas.

Kaisa tem a maior dívida externa devida ao longo do próximo ano de qualquer desenvolvedor chinês depois do sitiado China Evergrande Group (3333.HK), que está sofrendo com mais de US $ 300 bilhões em compromissos.

O incorporador imobiliário disse na quinta-feira que uma unidade financeira da Kaisa perdeu o pagamento de um produto de gestão de fortunas, acrescentando que está levantando fundos para aliviar a pressão tomando medidas que incluem acelerar as vendas de ativos. Consulte Mais informação

A Kaisa planeja vender 18 de seus ativos em Shenzhen, a maioria propriedades comerciais e de varejo, com um valor total de 81,8 bilhões de yuans (US $ 12,78 bilhões) até o final de 2022, de acordo com um documento visto pela Reuters na sexta-feira.

Os rendimentos serão usados ​​para pagar produtos de gestão de fortunas. A incorporadora também possui 95 projetos de renovação urbana em Shenzhen, no valor de 614 bilhões de yuans, que podem ajudar a repor seu capital após a venda após a conclusão ou eliminação antecipada.

O meio de comunicação Kailianshi, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto, relatou que as empresas estatais, incluindo a China Resources Land (1109.HK) Estão em andamento negociações para comprar alguns projetos de renovação urbana para o bairro de Kisa, no sul da cidade.

A China Resources não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da Reuters. Kaisa também não fez comentários.

aprofundando as perdas

A Kaisa tem cerca de US $ 3,2 bilhões em grandes títulos externos com vencimento nos próximos 12 meses, com o próximo vencendo US $ 400 milhões em 7 de dezembro.

As ações da Kaisa, listada em Hong Kong, que ocupa o 25º lugar na China em termos de vendas de residências e tem um valor de mercado de cerca de US $ 1 bilhão, despencaram mais de 15% na quinta-feira, para o nível mais baixo de todos os tempos.

Na sexta-feira, um subíndice que acompanha o setor imobiliário no continente (.HSMPI) Caiu 2,8%, aprofundando suas perdas nas últimas duas semanas para 17,8%. Índice A de Imóveis – Estoque (CSI000952). Também diminuiu 2,1%.

As ações da Evergrande, que já foi a maior incorporadora imobiliária da China, cujos problemas de dívida levaram a uma crise de liquidez no setor imobiliário chinês de US $ 5 trilhões, caíram 2,5%, para seu nível de fechamento mais baixo desde 21 de setembro.

O título de 11,5% da empresa em outubro de 2022 caiu mais de 10%, ultrapassando 300%, de acordo com a Duration Finance, levando a quedas acentuadas nos títulos de desenvolvedor.

Evergrande evitou por pouco o calote pela segunda vez na semana passada, mas enfrenta outro prazo estrito de 10 de novembro para mais de US $ 148 milhões em pagamentos de cupom que venciam em 11 de outubro.

Sua unidade Scenery Journey tem pagamentos de cupons totalizando mais de $ 82 milhões com vencimento em 6 de novembro, embora os termos dos títulos dêem um período de carência de 30 dias para esses pagamentos.

ETF rastreia títulos em dólares asiáticos de alto rendimento (AHYG.SI) Caiu quase 1,5% no início das negociações, enquanto a dívida chinesa de alto rendimento se espalha em dólares (.MERACYC) Pairando perto dos níveis recorde.

“É possível que Kaisa seja outro Evergrande”, disse Raymond Cheng, chefe de pesquisa da China na CGSC IMB Securities, acrescentando que os problemas das empresas aumentaram as preocupações do mercado sobre as condições de liquidez dos desenvolvedores.

“Embora os reguladores tenham algumas medidas facilitadoras … parece que eles podem não ser capazes de fornecer assistência nessa medida”, disse ele. “A menos que o governo tome medidas drásticas de alívio … esperamos ver mais e mais desenvolvedores tendo problemas (pagando) suas dívidas.”

(um dólar = 6.4005 yuan chinês)

(Reportagem de Claire Jim, Donny Kwok e Anne-Marie Rowntree em Hong Kong, Andrew Galbraith em Xangai e Cheng Ling e Xuyan Wang em Pequim; Escrita de Sumit Chatterjee. Edição de Jacqueline Wong e Shri Navaratnam

