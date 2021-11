Cowboys olhou para Von Miller, que não deve fechar negócios na terça-feira

O prazo para negociação está se aproximando rapidamente, já que as equipes da NFL têm até às 15h00, horário central, para entregar quaisquer negócios concluídos ao escritório da liga. Tem havido pouca atividade até agora, lidando com pass rushers, uma situação em que os cowboys geralmente estão estocados, mas eles sempre podem usar mais. Com Randy Gregory emergindo como um dos melhores corredores da liga este ano, Dallas enfrentará uma grande dupla quando DeMarcus Lawrence retornar de uma lesão no pé no final do mês.

Existem alguns jogos até então e com o linebacker novato Micah Parsons sendo o segundo melhor temerário, faz sentido que os Cowboys estejam interessados ​​em conseguir um jogador. Acontece que eles provavelmente estavam no maior nome, Von Miller. Miller e seus oito Pro Bowls foram negociados de Denver para o Los Angeles Rams na segunda-feira, mas parece que Sean McVay e sua empresa não foram os únicos interessados. Acontece que os vaqueiros também farejaram.

“Vou acrescentar ao relatório de Ian coisas que ainda não ouvimos. Não foram apenas os carneiros chamando. O Buffalo Bills ligou sobre Vaughn Miller. O Dallas Cowboys ligou para Vaughn no Good Morning Football de terça-feira (escrito por Cameron DaSilva)”, disse Peter Schrager sobre Good Morning Football na NFL Network na terça-feira. Miller. ”E Von Miller, que mora em Los Angeles no exterior, mora em Veneza, estava muito animado para ir. E eles não tinham certeza se ele ficaria animado para ir para LA porque ele ficou muito surpreso quando eles deram aquele passo. “

Os Broncos pagaram US $ 9 milhões dos US $ 9,7 milhões restantes de Miller em salário-base em troca das escolhas de segundo e terceiro turnos dos Rams no draft de abril próximo. Esse preço era aparentemente proibitivo para os Cowboys, que valorizam as escolhas do draft a uma taxa muito mais alta do que Los Angeles.

Terça, O proprietário Jerry Jones disse em 105,3 o ventilador (Como escreveu Mark Lane) Os fãs do Cowboys não devem esperar ouvir Dallas empatado em qualquer aquisição do último dia.

Essa citação coincide com a notícia de que o Pittsburgh Steelers se separou do atacante do Edge, Melvin Ingram, enviando o quarterback externo para o Kansas City Chiefs em troca de uma escolha na sexta rodada.

Fonte: O # aço Dois arquivos Ingram são negociados com # cabeças Em troca da seleção da sexta rodada, – Ian Rapoport (@RapSheet) 2 de novembro de 2021

Os Cowboys têm se mostrado uma ardósia bastante profunda até agora em 2021, com vários backups entrando em busca de oportunidades e provando ser melhores do que os jogadores no nível de substituição. Dallas está recebendo vários jogadores já lesionados, com Dorence Armstrong e Kelvin Joseph retornando ao time no último domingo. O linebacker ofensivo Lyle Collins saiu da suspensão para jogar contra o Minnesota também. O QB Dak Prescott deve treinar totalmente a partir de quinta-feira, depois de perder seu primeiro início de temporada.

Parece que Lawrence, DT Neville Gallimore, LB Francis Bernard e DT Trysten Hill estarão de volta no próximo mês com jogos.

No nível 6-1, ao navegar por tantas vítimas ao longo do caminho, é difícil argumentar com o processo de tomada de decisão da linha de frente na criação da lista atual, mas esse sucesso não significa que eles são infalíveis quando surgem novas oportunidades. O tempo dirá se é ou não melhor arquivar o Dallas para preservar seus ativos futuros, em vez de colocar mais fichas no meio da mesa.