Atualizações ao vivo: Rússia invade a Ucrânia

A deputada ucraniana Lesia Vasylenko pediu ajuda à comunidade internacional na sexta-feira, quando foi interrompida pelo som de aviões sobrevoando.

“Se isso continuar no nível que está acontecendo agora, esses ataques aéreos estão acontecendo, os tanques estão chegando e a Ucrânia não será capaz de resistir por muito tempo a uma agressão russa em massa, e precisamos de ajuda”, disse ela à CNN. Kiev. Ela acrescentou que são necessárias mais sanções, mais armas na Ucrânia e o fechamento do espaço aéreo do país.

Ela parou por um tempo, olhando pela janela para fora da câmera. “Sinto muito”, disse ela, “enquanto falamos, havia vários aviões voando na direção da cidade. Sabemos pelo discurso do presidente há apenas alguns minutos que os ataques aéreos começarão agora quase agora.” Ruído estrondoso ao fundo.

“Estamos todos exaustos com isso, porque temos helicópteros, aviões e jatos de combate voando para todos os lugares. E toda vez que ouvimos um barulho, é como olhar pela janela, onde você está indo? Você está indo? acertar ou você vai errar?”

Ela acrescentou que, apesar do medo, também sentiu fé no “exército ucraniano e no povo ucraniano”.

“As pessoas aqui são corajosas e não querem abandonar seu país”, disse ela. “Não queremos viver sob o domínio de alguém, seja quem for. Somos um povo livre. Lutamos por nossa liberdade. Nossos homens e mulheres morreram por essa liberdade.”