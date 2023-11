As vendas de casas caíram 14,6% em relação ao ano passado. Veja por que isso não é bom para os compradores

Há uma razão pela qual tantos compradores lutam para comprar uma casa: os preços estão altos em um momento em que assinar uma hipoteca é caro.

Os credores hipotecários reduziram as taxas de juro em 2020, à medida que a pandemia da COVID-19 alimentou uma crise económica generalizada. Mas as taxas hipotecárias aumentaram acentuadamente desde o início de 2022, colocando mais pressão sobre os compradores numa altura em que os preços das casas estão a subir.

Em outubro, a casa existente média foi vendida por US$ 391.800. Isso representa um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Enquanto isso, as vendas de casas caíram 14,6% em outubro em comparação com outubro de 2022. Dada esta queda, pode-se pensar que os preços das casas seguiriam o exemplo.

Mas a razão pela qual os preços das casas sobem à medida que as vendas diminuem não tem nada a ver com a procura dos compradores, ou com a falta dela. Pelo contrário, está relacionado com a ausência de stock imobiliário.

Simplesmente não há casas para comprar

Muitos proprietários terão hipotecas mais acessíveis em 2020 ou 2021. Muitos daqueles que não pretendem comprar conseguiram refinanciar as suas hipotecas existentes a uma taxa mais baixa.

Resultados? Neste momento, existem muitos proprietários que contraem hipotecas na faixa dos 3% e não querem negociar esses empréstimos por uma taxa tão elevada como 7%, que é a tendência atual das taxas. Por esta razão, tem havido uma grave escassez de casas disponíveis no mercado imobiliário. Quando não há casas para as pessoas comprarem, as vendas diminuem. Simplesmente.

Mais: Confira nossas escolhas para os melhores credores hipotecários

Mas, para ser claro, este declínio nas vendas de casas não dá aos compradores qualquer tipo de vantagem. Isso simplesmente se torna uma fonte de frustração.

Como navegar em um mercado imobiliário com baixo estoque

Se você está tentando comprar uma casa, há muitos obstáculos que você terá que superar. Primeiro, há a questão da acessibilidade. O aumento dos preços das casas e das taxas de hipotecas pode forçá-lo a aumentar o seu orçamento, por isso analise estes números cuidadosamente para ver o que pode pagar. Você pode usar a calculadora de hipotecas do The Ascent para ajudar.

Como regra geral, você realmente não quer que seus custos de moradia excedam 30% do seu salário líquido. Os 30% devem incluir despesas relacionadas à habitação, como impostos sobre a propriedade, seguro residencial e taxas de associação de proprietários, se aplicável.

Depois, há a questão de conseguir encontrar uma casa adequada. É importante saber quais recursos você pode ou não abrir mão quando quiser comprar em um mercado com muita falta de estoque.

Recursos como uma cozinha atualizada ou um porão acabado são algo que você pode conseguir com o tempo. Se você comprar uma casa cuja cozinha tenha bancada de madeira e eletrodomésticos verde-limão, poderá fazer alterações conforme o dinheiro permitir. Portanto, isso é algo que vale a pena negociar.

Mas você não pode alterar a localização da sua casa ao longo do tempo. Então, se for realmente importante estar em um determinado bairro ou distrito escolar, faça disso uma prioridade.

Da mesma forma, se você tem uma família de cinco pessoas, morar em uma casa de dois quartos pode não ser a solução ideal. Alguns recursos permitem a possibilidade de adição. Mas se a casa que você está olhando não tem isso e é muito menor do que você deseja, você pode querer passar adiante.

As vendas de casas provavelmente permanecerão lentas até que o estoque de moradias aumente. Isso pode não acontecer por um tempo. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer como comprador é tentar definir um orçamento razoável e focar nas prioridades certas enquanto procura sua casa.