Os eventos mais proeminentes do eclipse solar do “Anel de Fogo” de 2023

Centenas de pessoas se reuniram horas antes do eclipse no sítio arqueológico de Edzana, que já abrigou o povo indígena maia, que durante séculos previu os ciclos que levariam a um eclipse solar.

Daniel Arredondo e Tania Campos, fotógrafos de Mérida, no México, acordaram às 3 da manhã e foram os primeiros a chegar ao local. Arredondo disse que significava ainda mais assistir ao evento a partir das ruínas maias.

“Gosto que os ancestrais tenham nos mostrado o conhecimento das luas, das estrelas e do sol, por isso é mais atraente aqui”, disse ele.

Pouco mais de uma hora após o eclipse, com um crescente laranja se formando no céu, um provedor da Praça Edzana começou a instruir o público sobre meditação. Alguns dos participantes sentados entre as ruínas, os templos e a praça gramada estenderam as mãos para o céu.

O apresentador do programa em espanhol disse que este momento representa “sinais de mudança para uma nova oportunidade, de fazer uma mudança na vida, de pensar nas coisas que queremos abrir mão e nos momentos que equilibram a nossa vida”.

Enquanto alguns meditavam, outros batiam palmas ao som de um canto tradicional. Muitas outras pessoas usaram óculos para eclipses, telescópios ou binóculos para observar a cena acima.

A multidão ficou inquieta e atingiu seus níveis mais altos quando a nuvem cobriu o sol e a lua pouco antes da fase anular. Eles aplaudiram e assobiaram até a nuvem se mover.

Um homem, que viajou da Eslováquia para fotografar o eclipse, aplaudiu do topo de um templo.

“Lesto”, a palavra espanhola para “pronto”, gritou uma mulher do topo de uma das ruínas.

Quando o eclipse apareceu, o público explodiu em aplausos. “Bravo”, gritou a mesma mulher.

As autoridades locais alertam há meses que milhares de turistas irão para a Península de Yucatán para assistir ao eclipse. Mas os organizadores e investigadores locais estavam determinados a celebrar as comunidades indígenas com um passado profundamente enraizado na astronomia.

Antes do eclipse ocorrer na sexta-feira na cidade de Campeche, representantes de comunidades indígenas do México e de outras partes da América Latina, incluindo os povos andino e maia, colocaram quatro pétalas de flores diferentes em um pátio de pedra para formar um símbolo do eclipse. No meio colocaram uma pilha de flores amarelas simbolizando o sol.

Victoriano Chin Hochim, um curandeiro humano ou maia de Nonkeni, no estado de Campeche, compareceu às festividades na noite de sexta-feira para homenagear as tradições de seu avô, que, como muitos maias, viu o eclipse com medo.

“A crença é que, para uma mulher grávida, se ela tocar na barriga” durante o eclipse, o bebê pode ser prejudicado, disse Hochim.

Mas enquanto queimava velas e ervas diante de uma multidão em Campeche, incluindo pessoas vestidas com roupas tradicionais indígenas, Hochim disse que estava focado em celebrar o espetáculo com esperança.

“É o fim de um ciclo e o início de outro”, disse ele.