Eli Cannon: Minha tosse não é Covid, mas as pessoas acham que é. Como posso desligar?

Tive uma tosse crônica sazonal por mais de dez anos e ela está afetando cada vez mais minha vida pessoal e social. Na situação atual com a Covid, está tornando as coisas estranhas. A única droga que o aliviou foi a codeína, mas voltou assim que parei de tomá-la. Por favor, ajude – está afetando meu sono.

Uma tosse constante pode ser um incômodo – especialmente no clima atual, quando ninguém quer ser contagioso.

Existem várias causas para a tosse. Existem sintomas óbvios, como infecções respiratórias, mas a tosse também pode ser um efeito colateral de medicamentos ou pode ser causada por refluxo ácido no tubo de alimentação.

Descobrir a causa subjacente envolve muitos testes por muitos especialistas diferentes. Às vezes não há uma resposta clara, mas é possível que você encontre alívio.

Uma tosse constante pode ser um incômodo – especialmente no clima atual, quando ninguém quer ser contagioso. Existem várias causas para a tosse. Existem sintomas óbvios, como infecções respiratórias, mas a tosse também pode ser um efeito colateral de medicamentos ou pode ser causada por refluxo ácido no tubo de alimentação. (arquivo de imagem)

O analgésico codeína é um supressor da tosse e pode ser especialmente útil.

Por exemplo, se um paciente é idoso e uma tosse o impede de sair de casa para ver as pessoas, não vejo mal nenhum em prescrever codeína para uso quando a tosse é particularmente forte.

A codeína causa dependência, mas eu não previ nenhum problema no caso de uma tosse sazonal, pois só seria usada durante seis meses no ano.

Também pode causar prisão de ventre, mas pode ser facilmente tratada com mudanças na dieta ou laxantes. Os pacientes geralmente descobrem que esses tipos de sintomas seguem um padrão sazonal.

Normalmente, isso se deve a mudanças no clima e na temperatura, mas também devido a mudanças em nosso comportamento nos meses de inverno. Por exemplo, é mais provável que estejamos em uma casa seca com aquecimento nos meses de inverno, o que irrita a garganta.

Melhorar a umidade da casa, especialmente à noite, pode proporcionar um certo grau de conforto e aconchego.

Fui diagnosticado por telefone com síndrome do túnel do carpo em meu pulso direito. O osso da base do meu polegar sobe e causa dor na parte carnuda do polegar, estendendo-se até a palma da minha mão. Perdi meu marido no ano passado e moro sozinha, o que torna muito difícil concluir os trabalhos. Eu tenho um gel para o pulso que ajuda, mas leva um tempo para cicatrizar. Quando o problema será resolvido?

A síndrome do túnel do carpo ocorre quando o nervo que viaja pelo pulso até a mão fica comprimido ou preso.

Isso causa dor, dormência ou formigamento na mão.

Normalmente, a dor afeta apenas três dedos e o polegar – não o dedo mínimo, devido ao padrão de nervos que controlam a mão. Os sintomas também tendem a piorar à noite.

A síndrome do túnel do carpo ocorre quando o nervo que viaja pelo pulso até a mão fica comprimido ou preso. Isso causa dor, dormência ou formigamento na mão. (arquivo de imagem)

As causas geralmente são desconhecidas. Mas certamente é mais comum entre pessoas que fazem movimentos repetitivos, como jardinagem ou movimentos repetitivos com as mãos no trabalho.

Também é mais comum em pessoas obesas, mulheres grávidas e pessoas com diabetes e osteoartrite.

Para até um terço dos infectados, os sintomas desaparecem por conta própria em seis meses, de acordo com alguns estudos. Isso é especialmente possível se apenas um lado for afetado.

Chaves de pulso, alívio da dor e exercícios específicos para as mãos voltados para restaurar o uso dos nervos podem ajudar. O seu serviço local de fisioterapia ou musculoesquelético poderá ajudar com isso. Você também pode encontrar exercícios online no site da Chartered Society of Physiotherapy.

Se tudo mais falhar, as injeções de esteróides podem reduzir a inflamação. Em casos graves, os médicos podem recomendar cirurgia – uma operação para reduzir a pressão no nervo.

Recentemente, tenho sentido vibrações estranhas em meu seio esquerdo – uma sensação parecida com a de um telefone celular. Eles não são dolorosos, mas me deixam ansioso. Minha última mamografia em setembro de 2020 foi clara. Já removi um cisto. O que está acontecendo?

É muito importante que as pacientes busquem ajuda o mais rápido possível para fazer qualquer alteração na mama.

Não se trata apenas de caroços a serem observados: mudanças na sensação, forma, tamanho ou sensação também são dignas de nota.

Isso inclui afrouxamento da pele, erupção cutânea ou alterações no mamilo.

Você tem uma pergunta para o Dr. Elie? Envie um e-mail para DrEllie@mailonsunday.co.uk ou escreva para Health, The Mail on Sunday, 2 Derry Street, Londres, W8 5TT. O Dr. Elie só pode responder em um contexto geral e não pode responder a casos individuais ou dar respostas pessoais. Se você tiver algum problema de saúde, consulte sempre o seu médico.

Sentimentos anormais, como formigamento ou dormência, podem significar que algo está errado com o nervo.

Quando isso ocorre na mama, os médicos podem ficar preocupados com o fato de que um caroço ou inchaço está pressionando o nervo, esmagando-o.

O tecido cicatricial da remoção de um cisto anterior pode bloquear o nervo.

Os clínicos gerais devem realizar um exame de mama para verificar se há alterações.

Como o risco de câncer de mama aumenta com a idade, o encaminhamento para a clínica da mama costuma ser imediato em pacientes com mais de 60 anos.

Esses pacientes não devem ter que esperar mais de duas semanas por uma consulta com um especialista.

Uma mamografia recente é reconfortante – mas os novos sintomas sempre exigem uma nova verificação.

Lembre-se de que os sintomas da mama nem sempre significam que alguém tem câncer – na verdade, a maioria dos caroços não é cancerosa.

Mudanças nas sensações nos seios podem ser um efeito colateral da terapia de reposição hormonal e até mesmo dos antidepressivos.

Às vezes, o problema está nos músculos ou nas articulações entre as costelas – não no seio.

Outras investigações poderão eliminar o pior cenário possível.

READ Voo de teste da Boeing Starliner adiado até 2022 Conheço muitas pessoas que juram pelos mantras positivos que entoam no espelho todas as manhãs – algumas afirmam que isso os ajuda a superar todos os tipos de desafios.

Como evitar os efeitos colaterais da picada? pense positivamente!

Perguntei na semana passada se algum de vocês experimentou efeitos colaterais das vacinas, mas vários leitores aproveitaram a oportunidade para me dizer o que vocês fazem para evitar se sentir mal após socos.

E fiquei surpreso com o número de pessoas que estavam tão fortemente convencidas de que você não ficaria bem.

Pode parecer estranho, mas, com base em suas mensagens, o pensamento positivo parece funcionar.

Alguns foram orientados a dizer coisas como “Você vai ficar totalmente bem, você é forte e saudável” antes de levar um soco, enquanto outros creditam suas ações geralmente positivas.

Conheço muitas pessoas que juram pelos tweets positivos que dizem sobre ela no espelho todas as manhãs – alguns afirmam que isso os ajuda a superar todos os tipos de desafios.

Provavelmente há algumas evidências científicas por trás disso, mas se funcionar para você, continue fazendo isso!