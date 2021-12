Fortnite Adiciona Homem-Aranha e Dwayne Johnson para o Capítulo Três

foto : Jogos épicos

É uma pena que a Nintendo tenha usado o slogan “Todos estão aqui!” NS Super Smash Bros. Final, Porque pode ser mais conveniente É um jogo eletronico. Depois do fim do segundo capítulo de ontem, os jogos estão online homúnculo de IP Ele se reiniciou hoje com o Capítulo Três que traz a maior estrela do planeta agora: Homem Aranha.

Gosta Outros heróis da Marvel Durante o segundo capítulo, o rastreador de parede agora é um personagem jogável se você comprar o Passe de Batalha, e o Clarim Diário é um dos locais que você pode explorar na nova ilha de jogo. (Não parece que o podcast de J. Jonah Jameson estará por perto para comentar sobre cada ação que você realizar, infelizmente.) Como o Spidey faz parte do elenco do jogo, o Capítulo 3 apresenta a mecânica de swing para ajudá-lo a se movimentar mais rápido, porque o o jogo não permite o swing do Homem-Aranha pode não incluí-lo.

O Homem-Aranha não é o único endereço IP adicionado ao jogo. O personagem blindado The Foundation, que apareceu pela primeira vez na 6ª temporada do Capítulo 2, tinha uma voz semelhante a Dwayne Johnson. Johnson acabará sendo um componente do Battle Royale, junto com Marcus Phoenix e Kate Diaz equipamento de guerra. O noivado de Johnson foi revelado ontem durante ‘The End’ para a segunda temporada, e é estranho vê-lo tão tranquilo como o inferno e em É um jogo eletrônico. intervalo. Com a cena CG extravagante marcando sua estreia no jogo, parece que estamos nos aproximando cada vez mais da realidade conforme É um jogo eletronico coisa de filme. Você pode assistir no vídeo abaixo.

Tal como acontece com os últimos É um jogo eletronico eventos, é realmente algo para ver tudo isso se desenrolar como uma passagem narrativa. Mesmo com alguém tocando o jogo apenas brevemente, há uma sensação real de valor final aqui, pois todos os jogadores assistem a Rainha Cube e a pirâmide destruída e a ilha virada e virada de cabeça para baixo. Com uma nova ilha para explorar, com certeza haverá mais IPs e a estranheza da realidade esperando por você Fortnite’s Base de fãs constantemente faminta pelos próximos um ou dois anos.

[via A beira]

