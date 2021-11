DJI Mavic 3 parece o novo drone ansioso para vencer

foto : DJI

Os drones Mavic da DJI se tornaram a principal escolha para entusiastas de fotografia aérea, e com Mavic 3, DJI está atualizando Quase todos os aspectos do mais recente drone de alta qualidade.

Como o Mavic anterior, o Mavic 3 estará disponível em dois modelos ligeiramente diferentes: o Mavic 3 padrão e o Mavic 3 Cine, o último com suporte de gravação Apple ProRES 422 e vindo com um SSD de 1TB adicional para transferência de dados mais rápida. Mas não importa qual versão você escolha, você ainda pode obter 4/3 CMOS grandes Projetada em parceria com a Hasselblad, uma câmera telefoto secundária oferece zoom híbrido de até 28x.

T O Mavic pode capturar vídeo 5.1 K a até 50 fps ou vídeo 4K a até 120 fps, ao mesmo tempo em que oferece suporte a todos os modos de software DJI, como MasterShots, um novo modo panorama de 100 MP e QuickTransfer para descarregar fotos via Wi-Fi 6. Com Hasselblad Solução de cor natural DJI afirma que as cores Mavic são mais profundas e precisas do que nunca. s Upport para cor D-Log de 10 bits torna a classificação de suas fotos em uma postagem muito mais fácil.

Mas a coisa mais impressionante sobre o Mavic 3 é que todas as especificações e recursos foram atualizados de alguma forma. Para começar, as duas versões do Mavic 3 agora podem voar por até 46 minutos com uma única carga, o que significa apenas 32 minutos a mais no Mavic 2. Melhor transmissão O3 + da DJI, o Mavic 3 agora apresenta um alcance de até 15 quilômetros, O que é o dobro do alcance de 8 km do Mavic 2.

T Para garantir que o Mavic volte para casa são e salvo, a DJI criou um novo protocolo avançado RTH (Coming Home) que permite que o drone retorne a você de uma maneira mais direta e eficiente em termos de energia (muitas vezes voando sobre obstáculos em vez de contorná-los). DJI diz que o Mavic 3 pode até mesmo ler as condições atuais do vento para calcular a rota mais eficiente para casa.

T Também aqui está um novo sistema APAS 5.0 que usa o Mavic 3 de oito em Sensores de visualização do painel (seis fisheyes e dois ângulos amplos) fornecem detecção de colisão omnidirecional para melhor evitar objetos de entrada, enquanto DJI afirma que a nova e melhorada Active Track 5.0 ajuda o Mavic 3 a seguir melhor seus alvos enquanto eles se movem, mesmo em espaço difícil Como uma densa floresta.

Claro, o Mavic não seria novo sem uma série de novos acessórios. uma ao longo do Mavic 3, Há um novo controlador RC Pro que suporta o alcance total de 15 km do Mavic 3 e vem com uma tela mais brilhante, enquanto os novos filtros ND oferecem mais controle sobre a exposição. Há também uma nova carga portátil de 65 W, um cabo de dados Lightspeed de 10 Gbps para o Cine, uma lente grande angular de 108 graus e uma série de novas opções de transporte.

A única desvantagem real é que o Mavic 3 não é barato. O kit padrão Mavic 3 está disponível hoje, começa em $ 2.199 e inclui o Mavic 3, uma bateria, um controlador RC-N1 mais antigo, três cabos RCN1, um carregador de bateria, tampa de armazenamento e três pares de hélices adicionais.

Se você for para $ 2.999 Mavic 3 Fly More Combo, você também recebe um hub de carregamento de bateria, ainda mais ventiladores de reposição, um kit de filtro ND da DJI, um estojo de transporte conversível, E mais, enquanto o mais caro Mavic 3 Cine Premium Combo sai por $ 4.999. Basicamente, todos os acessórios que você deseja, Incluindo o controlador RC Pro atualizado.