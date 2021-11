As primeiras moradias a serem pagas em criptomoeda em Portugal

Duas propriedades de luxo vendidas na ilha portuguesa da Madeira foram pagas em Cardano, a primeira criptomoeda em Portugal.

A venda de dois imóveis ainda em construção pela Prometheus International por 4,1 milhões de euros é a primeira compra de um imóvel de luxo em Portugal pela Cardano Criptomoeda.

O CEO da Prometheus, Priyesh Patel, disse: “Na Europa, fomos os primeiros a aceitar pagamentos de criptomoedas em imóveis. Estamos ansiosos para educar mais pessoas sobre isso. Tudo é possível, desde que você obedeça à lei.

Como os pagamentos de criptomoedas ainda não são regulamentados por lei, todos os pagamentos de transferência de propriedade devem incluir o valor em euros que o comprador e o vendedor concordam em negociar.

Neste caso, “Quando colocamos o dinheiro do nosso lado, o que fazemos: temos contas de câmbio, moedas importantes, grandes transações, então o dinheiro entra na conta da empresa e então retiramos o dinheiro em euros. O Millennium PCB Bank está a receber dinheiro, porque é que entra tanto dinheiro, contrato de venda, dados do cliente, antecedentes, e se todos estiverem satisfeitos, o cliente é genuíno e se tudo correr bem, devemos ter provas. A transação foi encerrada. Tudo é feito como deveria ser. A única diferença é que você paga em criptomoeda, a chave é o valor da casa e o valor que você recebe por ter optado pela venda do imóvel. “

Do ponto de vista do negócio, é importante fazer esse tipo de cobrança porque “Atualmente a criptomoeda é um mercado enorme no qual as pessoas têm grande poder aquisitivo, mas não sabem como gastá-lo no mercado tradicional. Como imóveis. Então pensamos que seria melhor para eles ter acesso aos produtos tradicionais ”, disse o CEO.

De acordo com a empresa sediada na Madeira, têm desenvolvido novos protocolos que lhes permitem efectuar transacções em euros antes de se registarem nos seus requisitos KYC internos (“Conheça o seu cliente”). Lei.

De acordo com eles: “A propriedade da propriedade também está disponível como NFT (Non-Funky Token), que permite que futuros proprietários revendam a propriedade com um único clique por meio da tecnologia blockchain.”

Nesta primeira compra, o dinheiro foi pago a Cardanos. No entanto, a Prometheus está aberta a aceitar qualquer moeda que esteja alinhada com o estilo de vida do cliente, como Bitcoin ou a moeda tradicional.

O CEO acredita que a criptomoeda é o futuro. “Vai trazer novos investidores para Portugal. Todo mundo entende. Na minha opinião, será muito comum que as pessoas façam isso em alguns anos porque a criptomoeda é mais segura e mais transparente do que a moeda tradicional ”, disse ele.

Além disso, eles trabalham no projeto Royal Blackhouse, que é o “precursor” de um conjunto de ativos de luxo internacionais, totalmente administrados no blockchain, com recursos de casa inteligente, direitos de propriedade, aluguel, taxas, tecnologia, pagamento e condomínio. Outros.