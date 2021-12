As pegadas fósseis são um mistério para os cientistas: o urso ou o homem antigo?

Washington (AFP) – As pegadas pré-históricas que confundem os cientistas desde os anos 1970 dão uma segunda olhada: foram deixadas por animais extintos ou ancestrais humanos?

Quando a famosa paleontóloga Mary Leakey descobriu pegadas na Tanzânia há 40 anos, as evidências eram obscuras.

Leakey, em vez disso, concentrou sua atenção em outras pegadas fósseis que podem ser mais claramente relacionadas aos primeiros humanos. Essa Pegadas encontrado em um local chamado Laetoli G, é a primeira evidência clara de que os primeiros humanos andavam eretos.

Décadas depois, uma nova equipe escavou novamente as pegadas confusas, encontradas em um local chamado Laetoli A, e disponibilizou as imagens e scans 3D para que outros pesquisadores continuassem a discussão.

A pesquisa foi publicada nesta quarta-feira na revista. temperar natureza .

“Essas pegadas estão na categoria de mistério há 40 anos”, disse Rick Potts, diretor do Projeto de Ativos Humanos da Smithsonian Institution.

“É uma ideia realmente empolgante desenterrar e estudá-lo novamente”, acrescentou Potts, que não esteve envolvido na pesquisa.

O que há muito intrigava os cientistas é que essas pegadas – pegadas largas e aumentadas no quinto dedo, estimadas em cerca de 3,7 milhões de anos – não correspondem de perto a nada que os cientistas tenham identificado em outros lugares.

“Eles não tinham o peso e o movimento do pé corretos que seriam facilmente reconhecíveis como humanos, então outras explicações foram buscadas”, disse o coautor e paleontólogo Jeremy DeSilva, incluindo que pode pertencer a uma espécie extinta de urso.

Ele e outros pesquisadores voltaram ao local em 2019 e usaram os mapas originais de Leakey para identificar as impressões misteriosas, preservadas em uma camada de cinza vulcânica que esfriou e solidificou.

O co-autor Ellison McNutt, da Ohio University, estudou a mecânica dos pés de jovens ursos negros no New Hampshire Wildlife Rescue Center para ver se um jovem urso andando sobre as patas traseiras poderia deixar pegadas semelhantes.

Ela carregava uma bandeja com purê de maçã para atrair os filhotes a caminhar em sua direção. Cada etapa no caminho da pasta foi registrada para análise.

Ela disse que os ursos que andam eretos colocam seu peso primeiro nos calcanhares, como os humanos. “Mas as proporções do pé não são as mesmas.” Concluiu que as pegadas dos fósseis não foram deixadas pelos ursos.

Outros fatores, como o espaçamento das pegadas, levaram os autores do estudo a concluir que essas pegadas foram deixadas por espécies até então desconhecidas dos primeiros ancestrais humanos.

Nem todo mundo está convencido.

Essa é uma flutuação entre um urso antigo ou um ser humano antigo, disse Potts do Smithsonian, acrescentando que um urso antigo pode ter andado de maneira diferente de um urso preto moderno.

William Harcourt Smith, um paleoantropólogo do Museu Americano de História Natural que não esteve envolvido na pesquisa, disse estar convencido de que não era um urso, mas não tinha certeza se era um ser humano primitivo.

“Essas pegadas ainda pertencem a alguma forma de macaco não humano”, disse ele.

Se duas espécies diferentes estão andando eretas na paisagem ao mesmo tempo, isso indica diferentes experiências simultâneas de andar sobre duas pernas – complicando a visão tradicional da evolução humana como estritamente linear.

“É muito bom pensar nisso”, disse Harcourt Smith.

