O residente do Texas faturou mais de US $ 4.000 após fazer o teste COVID: ‘Eu me senti enganado’

Quando Jaden Janak descobre que foi exposto a COVID-19 Pouco depois que sua avó de 75 anos morreu do vírus no ano passado, ele sabia o que fazer. Ele foi ao hospital para um teste rápido que julgou ser gratuito.

estava errado. Vários meses depois, o residente do Texas recebeu duas contas, totalizando mais de US $ 4.000.

“Eu estava com tanta raiva. Me senti enganado”, disse Janak à repórter investigativa da CBS News Anna Werner.

Janak não está sozinho. Embora os custos dos testes do COVID-19 devam ser cobertos na maioria das circunstâncias, algumas pessoas recebem contas grandes e confusas, incluindo algumas de centenas ou mesmo milhares de dólares.

A primeira conta que Janak recebeu foi de cerca de US $ 2.700, cobrindo o pronto-socorro e as taxas do laboratório. Mais tarde, ele recebeu uma conta médica de cerca de US $ 1.300.

Ele disse que sua seguradora, BlueCross BlueShield do Texas, disse a ele para não se preocupar porque eles lhe enviariam um cheque com essas contas. Janak disse que finalmente lhe enviou um cheque que costumava pagar ao Hospital e Hospital de Tulsa. Sem que ele soubesse, no entanto, o segundo cheque que a seguradora lhe enviou nunca chegou, disse ele, o que o deixou lutando contra uma conta de hospital e recebendo ligações de cobrança por quase um ano.

O hospital disse à CBS News que aceitaria qualquer dinheiro enviado pela seguradora de Janak e, uma vez que o recebesse, não ficaria em dívida com mais nada.

“E se isso acontecesse com outra pessoa e ela realmente acreditasse que era pessoalmente responsável por essas acusações? Como eles seriam capazes de sobreviver devido à situação econômica?” Disse Janak.

Barry e Jaime Constanzo, de Myrtle Beach, Carolina do Sul, tiveram uma experiência semelhante em setembro. Eles planejavam visitar os netos quando desenvolveram o que pensaram ser sintomas do coronavírus e foram para o único local que disseram ter testes rápidos disponíveis naquele dia: Conway Medical Center. Seus resultados foram negativos, mas eles receberam as contas – totalizando cerca de US $ 570 após o pagamento do seguro.

“Eles dizem que você é negativo e perguntam por que você está aqui, e então olham em seus ouvidos, nariz e boca, e a próxima coisa que você sabe, você recebe uma conta, não relacionada ao COVID, “Barry Constanzo disse.

O Conway Medical Center disse à CBS News que Kostanzos foi para o lugar errado – para a “tenda de triagem do departamento de emergência” do hospital – e se eles quisessem um teste COVID-19 grátis, eles deveriam ir para um “teste de direção grátis.”

Uma vez que eles estavam tecnicamente na sala de emergência, o Conway Medical Center disse que era “legalmente obrigado a avaliá-los, tratá-los e dispensá-los”. No caso, tratava-se de alergia – tratamento que o casal disse não ter pedido.

“Por que eu iria para o hospital ou qualquer local de teste de coronavírus se eu fosse para uma alergia?” Jaime Constanzo disse.

A professora Sabrina Corlett, fundadora e codiretora do Center for Health Insurance Reforms da Georgetown University, disse que exemplos como esses surgem, embora uma lei aprovada no ano passado exija que as seguradoras cubram os exames e quaisquer tratamentos associados.

“Parte disso é porque nosso sistema de saúde é muito complexo e confuso”, disse ela.

Corlette disse Custos do teste de vírus Corona Supõe-se que seja 100% coberto pelas seguradoras, mas ouvi falar de alguns provedores que cobram certas taxas, às vezes chamadas de “taxas de serviços públicos” ou “taxas de serviços de emergência”.

“Se você fizer um exame físico ou eles disserem: ‘OK, vamos fazer o teste de gripe ou outras coisas também’, a seguradora deve cobrir toda essa consulta”, disse ela.

Acontece que foi exatamente o que aconteceu com Costanzos. Cada um deles pagou US $ 771 pela taxa do pronto-socorro, que a seguradora não pagou integralmente, deixando-os com contas de cerca de US $ 570.

Os Costanzos estão apelando da conta.

Eles agora têm alguns conselhos para quem deseja fazer um teste de coronavírus.

“Se for possível, não vá ao hospital. Vá à farmácia”, disse Jaime Constanzo.

A seguradora do casal, BlueChoice HealthPlan na Carolina do Sul, não respondeu aos repetidos pedidos de comentários.

O seguro de Janak, BlueCross BlueShield do Texas, disse que ele está reemitindo o segundo cheque de que precisa. Funcionários do Tulsa ER & Hospital disseram à CBS News que, desde então, mudaram suas operações usando o BlueCross BlueShield para tirar os pacientes do meio, e os pagamentos agora vão diretamente para o hospital. Eles dizem que seguem “todas as leis e regulamentos relevantes”.

Kontanzos deu permissão ao Conway Medical Center para discutir seus cuidados com a CBS News. O centro compartilhou a seguinte declaração sobre o caso:

“O Conway Medical Center oferece teste COVID-19 gratuito 7 dias por semana, das 8h00 às 16h00. Se um paciente vier ao nosso departamento de emergência e solicitar apenas um teste COVID-19, ele será encaminhado para um teste drive gratuito. apresenta sintomas Requerem e / ou requerem outros cuidados, como era o caso da Kostanzos, somos legalmente obrigados a avaliação médica, tratamento e alta deste paciente em nosso pronto-socorro. Eles são cobrados em conformidade. ”

“No dia em que Kostanzos foi atendido no departamento de emergência, o CMC forneceu 358 testes COVID-19 gratuitos em nosso teste drive-through. Desde que iniciamos essa opção de teste em 23 de agosto de 2021, o CMC forneceu mais de 15.000 testes COVID-19 gratuitos. ”

O Hospital e Hospital de Tulsa também emitiu uma declaração:

Hospital e Hospital de Tulsa […], junto com todas as salas de emergência na América, são obrigados pela Lei de Tratamento de Emergência Médica Ativa (EMTALA) a fornecer um Teste de Triagem Médica (MSE) em pacientes para determinar se há uma emergência médica. Se uma condição for identificada, também somos obrigados a tratar e estabilizar o paciente. MSE, tratamento e estabilização são fornecidos independentemente da capacidade financeira do paciente para pagar. Quando um paciente tem seguro, Tulsa ER & Hospital […] (Obrigatório) legalmente para cobrar a visita como uma visita ao pronto-socorro, e as seguradoras são obrigadas a pagar a tarifa interna da rede, no mínimo. ”

“Até 1 de abril de 2021, o maior pagador da região (BlueCross BlueShield) introduziu pagamentos diretos aos pacientes para atendimento em nossos hospitais independentes, de propriedade de médicos e menores. Preferimos uma dinâmica em que negociamos diretamente com as seguradoras, para facilitar o carga para o paciente. Isso foi corrigido. ”.

“… Hospital e Hospital de Tulsa … não equilibram a conta – o que significa que eles não cobrarão do paciente taxas que excedam as taxas ajustadas definidas por suas apólices de seguro.”

Esta história faz parte da série “Medical Price Roulette” da “CBS Mornings” em associação com o Transparency Journalism. ClearHealthCosts.

