Biden despreza Trump e Bush no Dia Mundial da AIDS, apesar dos esforços dos líderes do partido republicano

WASHINGTON – O presidente Biden derrubou na quarta-feira seu antecessor, Donald Trump, em um discurso no Dia Mundial da AIDS e afirmou que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, tem “pé de igualdade” com o presidente George W. Bush. HIV / AIDS.

Biden atacou Trump apesar do ex-presidente Definindo a meta de 2030 para acabar com a transmissão do HIV Ele parece minimizar o papel da liderança de Bush na criação do programa PEPFAR, que salvou milhões de vidas e reduziu a infecção pelo HIV ao dar remédios aos pobres, principalmente aos países africanos.

“Nancy, não é brincadeira, fui eu que comecei aquela luta de uma maneira que assumi com tanta paixão”, disse Biden a Pelosi na Casa Branca. “Levar essa questão à tona na época era visto como uma sentença de morte política. Mas você o fez. Você mudou fundamentalmente a maneira como olhávamos para isso. Você até fez George Bush liderar isso também.”

O presidente Joe Biden ouve durante um evento para celebrar o Dia Mundial da AIDS na Sala Leste da Casa Branca em 1 de dezembro de 2021. Stephanie Reynolds / CNN / Splash N

Durante a perfuração para Trump, mas não pelo nome, Biden fez uma expressão de desgosto ao lançar os aplausos: “Quando meu governo assumiu o cargo, não apenas restabelecemos o Escritório de Política Nacional de AIDS da Casa Branca, que era difícil de acreditar … “

“Foi a coisa mais fácil de fazer”, continuou Biden. “Não, eu realmente quero dizer isso. Pense nisso, pense nisso, ele recebeu uma salva de palmas em 2021 quando dizemos isso? Quer dizer, nunca deveria ter acontecido – de qualquer maneira, não quero entrar nisso. “

Biden não mencionou o lançamento surpresa de Trump em 2019 de uma iniciativa federal para “eliminar a epidemia de HIV nos Estados Unidos dentro de 10 anos”. Trump apoiou esse plano com uma solicitação de orçamento final para $ 716 milhões Para combater o HIV / AIDS.

O Dr. Anthony Fauci ouve enquanto o presidente Biden faz suas declarações para comemorar o Dia Mundial da AIDS na Casa Branca em 1 de dezembro de 2021. Anna Moneymaker / Getty Images

O ex-presidente Donald Trump e Jerry Falwell. Trump estabeleceu uma meta de acabar com a transmissão do HIV até 2030. Alex Wong / Getty Images

Biden contou à multidão sobre sua administração 670 milhões de dólares A solicitação de orçamento para HIV / AIDS, que na verdade é menor do que a solicitação de Trump.

Tomaremos medidas rigorosas e o apoiaremos. Pedimos ao Congresso US $ 670 milhões, um pedido de orçamento histórico, para acabar com a epidemia de HIV nos Estados Unidos, disse Biden.

O presidente Bush deu mais credibilidade mais tarde no evento, enquanto elogiava o público por seu papel em reautorizar o programa PEPFAR de Bush, que o presidente republicano propôs em janeiro de 2003 antes que o Congresso aprovasse uma ajuda inicial de US $ 15 bilhões aos países pobres. Pelosi não era assim Patrocinador de uma conta, mas votou a favor do projeto de lei e apoiou a extensão do plano PEPFAR.

A Casa Branca é decorada para comemorar o Dia Mundial da AIDS em 1 de dezembro de 2021. AP Photo / Susan Walsh

O presidente Biden parecia estar minimizando o papel do ex-presidente George W. Bush na criação do programa PEPFAR que salvou milhões de vidas. Matthew Kavanaugh Paul / Getty Images

“A reautorização do plano inovador do PEPFAR em 2008 foi um dos eventos notáveis ​​da minha época como presidente do Comitê de Relações Exteriores”, disse Biden. Não fui um dos grandes líderes neste assunto. Sempre fui a favor do esforço, mas isso porque era presidente da comissão. E acredite ou não, houve um presidente republicano, e eu não sou um homem sábio quando digo isso, que pressionou pelo PEPFAR. ”

Mais tarde, Biden observou que Bush, que freqüentemente citava sua fé cristã quando pressionava o PEPFAR e elogiava Condoleezza Rice por aconselhá-lo sobre o assunto, havia fundado o ambicioso programa global de HIV / AIDS.

Desde que o presidente Bush lançou o PEPFAR em 2003, salvamos mais de 21 milhões de vidas. Evitamos milhões de infecções por HIV e ajudamos pelo menos 20 países a controlar a epidemia de HIV ou alcançar … metas de tratamento, disse Biden.

“Por meio do PEPFAR, os Estados Unidos apoiarão quase 19 milhões de homens, mulheres e crianças com tratamento para o HIV que salva vidas. É uma conquista incrível e assombrosa.”