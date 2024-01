Os airbnbs mais bonitos de Portugal

Com a sua selvagem costa atlântica, amena

Com o seu clima mediterrânico, beleza crua e ofertas culturais autênticas, Portugal está definitivamente a “passar um momento”. De muitas maneiras, atrai viajantes com um charme que parece menos familiar do que a Espanha, a França ou a Itália. Da vibração de Lisboa e do Porto aos clubes de praia do Algarve e aos vales vinícolas Touro, que pertence a todos os tipos de destinos de férias. Embora o seu cenário hoteleiro esteja prosperando, a melhor maneira de conhecer este país maravilhosamente acolhedor é ficar num Airbnb em Portugal.

AIRBNBs em Portugal

Quer seja uma escapadela de fim de semana com amigos ou parceiros, um fim de semana com os netos ou um empreendimento individual para uma longa pausa, os Airbnbs de Portugal são alguns dos mais charmosos e acolhedores da Europa. Onde encontrar o seu Airbnb em Portugal – as possibilidades estão cada vez maiores.

Desde aproveitar o sol no Algarve até provar o majestosamente agradável porto do Porto, visitar os destinos mais famosos do país parece uma revelação. pastéis de nata Em Lisboa. Na verdade, a capital passou por uma tal transformação nos últimos anos que seria difícil encaixar as alegrias da cidade numa viagem entre as suas vibrantes ruas de paralelepípedos. Para quem procura sair do caminho batido, existem Airbnbs na beleza remota dos Açores, um arquipélago no meio do Atlântico e no pitoresco Vale do Douro e na antiga cidade de Évora.

Fizemos o ‘trabalho duro’ e encontramos os melhores Airbnbs em Portugal para 2024, todos com ótimas avaliações e boa disponibilidade durante todo o ano – por enquanto, pelo menos!