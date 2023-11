Onde comprar Nintendo Switch na Black Friday 2023

As ofertas da Nintendo Black Friday e Cyber ​​​​Monday estão a todo vapor e, mesmo depois do grande dia, nunca houve melhor oportunidade de conseguir alguns dos melhores descontos do ano. A Black Friday é um ótimo momento para comprar um Nintendo Switch para você ou para presente. Mesmo em seu sétimo ano no mercado, o Switch continuou a contar com um impressionante suporte original com títulos como Super Mario Bros. Maravilha e A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino. Com três modelos para escolher, você pode simplificar sua experiência dependendo de como você joga. Detalhamos todas as ofertas do Nintendo Switch Black Friday que você ainda pode obter abaixo.

Onde você pode comprar um console Nintendo Switch OLED na Black Friday?

Nintendo Switch OLED é o modelo premium da família Nintendo Switch. Este console oferece uma tela OLED maior que dá vida aos seus jogos favoritos no modo portátil com toques de cores. O pacote Black Friday inclui uma cópia do Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch OLED com Joy-Con e um código de três meses para Nintendo Switch Online.

Onde você pode comprar um Nintendo Switch na Black Friday?

Se você estiver interessado em comprar o modelo padrão do Nintendo Switch, confira os links abaixo para ofertas na Amazon, Best Buy, GameStop e Walmart. Esta edição especial inclui Mario Kart 8 Deluxe Edition e um voucher de três meses para Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Ramalhete Inclui console Switch, Mario Kart 8 Deluxe (digital) e 3 meses individuais de Nintendo Switch Online. ser visto Na Amazon

Onde você pode comprar um Nintendo Switch Lite na Black Friday?

O Nintendo Switch Lite é uma ótima opção se você planeja jogar apenas no computador de mão. Você pode comprar o Switch Lite por apenas US$ 199. A oferta da Black Friday é um pacote que inclui uma cópia de Animal Crossing: New Horizons. Tanto o Walmart quanto a Target possuem uma versão exclusiva do Switch Lite.

O que procurar em um Nintendo Switch

Você jogará no modo portátil ou no modo encaixado?

O que você deve considerar antes de comprar é se jogará ou não em um dispositivo portátil, acoplado ou ambos. Dependendo da sua resposta, você pode optar por um modelo específico de Switch. Se você planeja usar os dois modos, o melhor dispositivo Switch para você é o Nintendo Switch padrão. Por outro lado, se você acha que não vai jogar o Switch na sua TV, você deve comprar um Nintendo Switch Lite.

O Nintendo Switch OLED é onde as coisas ficam interessantes, já que é um modelo premium. No geral, esta é a opção para você se deseja aproveitar ao máximo seu Switch e seus jogos. Se você está mais inclinado a jogar no modo portátil do que no modo Docked, o Switch OLED é uma opção que vale a pena.

Você quer brincar com os amigos?

Se você quiser jogar localmente com seus amigos, o Switch Lite é algo que você deseja evitar. Sua natureza portátil simplesmente não permite que ele seja conectado a uma TV e dock. Além disso, a falta de suporte ou Joy-Cons significa que é difícil experimentar o jogo de mesa no modo multijogador local. Tanto o Switch quanto o Switch OLED possuem os recursos ausentes mencionados acima, por isso recomendamos escolher um desses modelos se quiser jogar multijogador local.

Para mais ofertas do Nintendo Switch, confira nosso resumo da Nintendo Black Friday 2023. Dezenas de jogos, acessórios e consoles estão disponíveis este ano em diversas promoções.

Robert Anderson é especialista em negociações e editor de negociações da IGN. Você pode segui-lo @robertliam21 No Twitter.