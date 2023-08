O fundador da Foxconn, Terry Gou, anuncia sua candidatura à presidência de Taiwan

TAIPEI (Reuters) – Terry Gou, o bilionário fundador da Foxconn, principal fornecedora da Apple, anunciou nesta segunda-feira que concorrerá à presidência de Taiwan nas eleições de janeiro, dizendo que quer unir a oposição e garantir que a ilha não se torne o “próxima ilha” da Ucrânia.

Joe é a quarta pessoa a concorrer nas eleições, mas os números das pesquisas que obteve antes de seu anúncio o colocaram atrás do líder, William Lai, do Partido Democrático Progressista, no poder, que atualmente é o vice-presidente.

Jo, de 72 anos, renunciou ao cargo de presidente da Foxconn em 2019 e fez sua primeira candidatura presidencial naquele ano, mas desistiu depois de não conseguir a nomeação do principal partido da oposição de Taiwan, o Kuomintang. O KMT tem tradicionalmente favorecido relações estreitas com a China, cujo governo reivindica Taiwan como parte do seu território.

No início deste ano, Gu fez uma segunda candidatura para ser o candidato presidencial do KMT, mas o partido escolheu Hu Yu-er, prefeito da cidade de Nova Taipei.

Jo passou as últimas semanas viajando por Taiwan e realizando comícios de campanha, alimentando especulações de que ele planejava concorrer como independente.

Falando num centro de convenções em Taipei sob duas grandes bandeiras taiwanesas, Gu criticou o Partido Democrático Progressista.

“Sob o domínio do Partido Democrático Progressista, nos últimos sete anos ou mais, internacionalmente, eles conduziram Taiwan ao perigo da guerra. Internamente, as suas políticas estão cheias de erros”, disse Gu, acrescentando que a “era do governo empresarial ” começou. .

“Dê-me quatro anos e prometo que alcançarei 50 anos de paz no Estreito de Taiwan e construirei a base mais profunda de confiança mútua através do estreito”, disse ele num apelo aos eleitores taiwaneses.

“Taiwan não deveria se tornar a Ucrânia e não permitirei que Taiwan se torne a próxima Ucrânia.”

O Partido Democrata Progressista defende a identidade separada de Taiwan da China, mas o governo liderado pelo partido ofereceu repetidamente negociações com a China, apenas para ser rejeitado.

Evite a guerra

O principal tema de Zhou nos acontecimentos que antecederam a sua campanha eleitoral foi que a única forma de evitar a guerra com a China, que reivindica Taiwan como parte do seu território, seria expulsar o DPP do poder.

[1/5]Terry Guo, fundador da Foxconn, anuncia sua candidatura à presidência de Taiwan durante um evento para a imprensa em Taipei, Taiwan, em 28 de agosto de 2023. REUTERS/An Wang Obtenha direitos de licenciamento

Gu deve coletar quase 300 mil assinaturas dos eleitores até 2 de novembro para se tornar um candidato independente, de acordo com os regulamentos eleitorais. A Comissão Eleitoral Central analisará as assinaturas e anunciará os resultados até 14 de novembro.

Huang Kuipu, professor associado de diplomacia na Universidade Nacional Chengchi em Taipei e ex-secretário-geral adjunto do Kuomintang, disse que a candidatura de Gu corre o risco de dividir ainda mais o voto da oposição.

“Qualquer divisão no lado não-DPP significará a vitória segura de Lai em janeiro”, disse Huang.

O ex-prefeito de Taipei, Ko Wen-jie, do pequeno Partido Popular de Taiwan, ocupa o segundo lugar nas pesquisas de opinião gerais, enquanto Hu fica em terceiro. Uma pesquisa de opinião realizada online pelo jornal My Formosa na semana passada colocou o índice de aprovação de Joe em apenas 12%.

Cho reiterou o apelo à “unidade” entre os partidos da oposição, instando Ko e Hu a sentarem-se com ele e discutirem planos para unir forças para vencer as eleições contra o DPP.

No entanto, o KMT expressou “profundo pesar” por Gu ter se escondido e instou-o a apoiar o candidato do partido, Hu.

Hu disse aos repórteres que sua “atitude em relação à candidatura à presidência nunca mudou” e que ele está focado em fazer avançar a missão definida pelo partido.

O partido de Ko disse que respeita o direito de Jo de concorrer, mas está trabalhando duro para a campanha de Ko.

A preparação para as eleições ocorre num momento de tensões acrescidas entre Taipei e Pequim, à medida que a China realiza exercícios militares regulares perto da ilha para fazer valer as suas reivindicações de soberania.

Quando questionado sobre a questão dos conflitos de interesse com Zhou sendo um grande acionista da Foxconn, que tem enormes investimentos na China, Zhou disse que estava disposto a “sacrificar” os seus bens pessoais na China no caso de um ataque chinês.

“Nunca estive sob o controlo da República Popular da China”, disse ele. “Eu não sigo as instruções deles.”

A Foxconn (2317.TW) disse em comunicado que Gou não está mais envolvido na gestão cotidiana da empresa depois de “entregar o bastão” há quatro anos.

(Reportagem de Ben Blanchard e Yimo Lee; Preparado por Mohamed para o Boletim Árabe; Preparado por Mohamed para o Boletim Árabe) Edição de Michael Perry e Lincoln Feast

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.