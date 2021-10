As forças de Tigrayan dizem que capturaram uma cidade na região de Amhara, na Etiópia, o que o governo nega

ADDIS ABABA (Reuters) – As forças rebeldes de Tigrayan disseram no sábado que capturaram a cidade estratégica de Disi, na região de Amhara, na Etiópia, onde dezenas de milhares de pessoas da etnia amharas buscaram refúgio de uma escalada de combates, mas o governo negou.

Getachew Reda, porta-voz da Frente de Libertação do Povo Tigray, disse à Reuters por telefone via satélite de um local não divulgado que os combatentes empurraram as forças do governo etíope de Disi e se dirigiram para a cidade de Kombolcha.

Ele disse que as forças Tigrayan capturaram muitos soldados etíopes.

O porta-voz do governo Legisi Tolo disse à Reuters em uma mensagem de texto que a cidade ainda estava sob controle do governo etíope e disse que as alegações das forças de Tigrayan eram “propaganda fabricada”.

Na tarde de sábado, os Estados Unidos conclamaram as forças de Tigrayan a interromper seu avanço “nas cidades de Disi e Kombolcha e ao redor delas” e renovaram seus apelos para se retirarem das regiões de Amhara e Afar.

Quando questionado sobre as alegações das forças de Tigrayan, o porta-voz do exército etíope, coronel Geetnet Adan, referiu a Reuters ao governo federal. O porta-voz do Amhara, Gezachio Muluneh, o prefeito de Disi e o porta-voz da cidade não responderam aos pedidos de comentários.

A Reuters não foi capaz de verificar de forma independente a conta de nenhum dos lados, já que as linhas telefônicas em Disi pareciam ter caído na tarde de sábado.

A captura de Disi seria um ganho estratégico para os combatentes Tigrayan contra as forças do governo central que tentam expulsá-los da região de Amhara.

A grande cidade está localizada a 385 quilômetros (240 milhas) da capital, Adis Abeba, e é a mais ao sul de Amhara que a Frente de Libertação do Povo Tigray alcançou desde que entrou na área em julho.

O diretor de uma escola em Disi disse que viu os soldados etíopes retirarem-se da cidade na manhã de sábado em direção a Kombolcha e que a energia em toda a cidade foi cortada desde sexta-feira.

Outro morador de Disi disse que a cidade não tinha autoridade e que o exército federal havia partido. Ambos disseram ter ouvido falar que lutadores Tigrayan estavam na cidade, mas não os viram. Ambos os residentes falaram sob condição de anonimato.

A guerra estourou há quase um ano entre as forças federais e a Frente de Libertação do Povo Tigray. Milhares de pessoas foram mortas e mais de dois milhões de pessoas foram forçadas a fugir.

As forças Tigrayan foram inicialmente derrotadas, mas recapturaram a maior parte da região em julho e avançaram para as regiões vizinhas de Amhara e Afar.

Em meados de outubro, as forças de Tigrayan disseram que o exército havia lançado uma ofensiva terrestre para expulsá-los de Amhara. Na quinta-feira, o Exército disse que combates pesados ​​estavam ocorrendo lá, mas acusou as forças de Tigrayan de iniciar os combates.

