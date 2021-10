Biden pede aos líderes do G20 que aumentem a produção de energia, já que os preços do carvão continuam a subir e a crise do petróleo continua

O presidente Biden pedirá aos líderes mundiais um aumento energia produção, uma vez que os EUA enfrentam uma escassez de carvão e o aumento dos preços da energia.

Um alto funcionário do governo Biden disse durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira que Biden pedirá aos líderes estrangeiros que aumentem sua produção de energia.

A escassez de carvão está elevando os preços e sobrecarregando as economias

“É um tempo preciso em Economia Internacional“O importante é que o fornecimento global de energia está acompanhando a demanda global de energia. E global – a demanda global de energia quase voltou aos níveis pré-pandêmicos. O fornecimento global de energia não voltou”, disse o funcionário.

O responsável acrescentou: “Portanto, no G20, existem, é claro, grandes consumidores de energia e existem grandes fornecedores de energia. Gostaríamos de levantar a questão e sublinhar a importância de encontrar mais equilíbrio e estabilidade, tanto nos mercados de petróleo como de gás . “

Alguns republicanos se opuseram ao apelo de Biden à comunidade internacional, incluindo o representante do Texas, August Pfluger, que representa a região rica em petróleo do oeste do Texas.

“Em vez de voar pelo mundo em busca de um sinal de virtude, o presidente Biden e sua equipe deveriam defender uma abordagem energética para todos os itens acima, incluindo o gás natural”, disse Pfluger à Fox News. “A imposição de poder não confiável aos países em desenvolvimento apenas sabota seus esforços para sair da pobreza.”

A mudança do governo Biden ocorre com o aumento da demanda por eletricidade nos Estados Unidos, o que empurrou os preços do gás natural para níveis recordes, e a Bloomberg Relatórios Os mineiros de carvão “esgotaram-se” em 2022 depois que os produtores de energia assinaram contratos plurianuais para cada tonelada que conseguiram obter.

Existem muitas causas para a crise do carvão, incluindo um boom pós-pandemia, problemas na cadeia de abastecimento e esforços para reduzir as emissões de carbono. Os especialistas acreditam que a pressão continuará pelo menos durante o inverno, exacerbando os temores em muitos países de escassez de combustível nos próximos meses.

“Se você quiser resolver esse problema, terá que voltar no tempo há um ano”, disse Ryan Seton, fundador e CEO da Pinnacle, com sede no Texas, à Fox News. Seton, que também foi um ex-regulador do setor de energia do Texas, continuou: “Não há torneira que você possa abrir e gerar mais fluxo de óleo, nenhum guindaste que você possa simplesmente ligar e o carvão será exportado amanhã. Essas coisas demoram meses e anos para se desenvolver e paramos de financiar durante o período retrógrado durante o coronavírus. Não é mais um investimento ”.

Grande parte desse corte de financiamento vem de governos e poderosos grupos de interesse que pressionaram os investimentos pró-clima e mantiveram o dinheiro e os contribuintes longe da indústria de petróleo e gás, explicou Seaton.

A produção global de carvão, que gera cerca de 40% da eletricidade mundial, está cerca de 5% abaixo dos níveis pré-pandêmicos, De acordo com o Wall Street Journal .

Os preços do petróleo também subiram e o vice-presidente da IHS Markit, Daniel Yergin avisou que pode ser causado por um inverno frio este ano óleo Os preços chegam a US $ 100 o barril.

O governo Biden apelou à OPEP, que o desencadeou Dinheiro dos republicanos, para aumentar a produção mais rapidamente, dizendo que os custos mais elevados da gasolina podem prejudicar a recuperação global em curso.

Quando o oficial sênior de Biden foi questionado se o governo alocaria a OPEP para o G-20, o oficial minimizou a ideia.

“Não, eu não acho – você sabe, isso – eu descreveria da maneira que acabei de fazer: existem grandes consumidores de energia e grandes fornecedores de energia”, disse o funcionário. “Não temos – não somos parte da OPEP e certamente não vamos nos envolver nos detalhes do que acontece dentro do cartel, mas temos uma voz e pretendemos usá-la em uma questão que afeta a economia global tanto quanto afeta os preços da energia. “

O petróleo subiu 11% em outubro, uma vez que a escassez de gás natural impulsionou a demanda por derivados de petróleo, indicando que os estoques globais de petróleo podem continuar diminuindo nos próximos meses. Bloomberg Reports .

Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor e exportador líquido de energia do mundo nos anos imediatamente anteriores à pandemia. Biden cancelou o gasoduto Keystone XL, que transportaria gás natural do Canadá pelos Estados Unidos até o Texas, e “interrompeu” os arrendamentos de petróleo e gás em terras federais via Ordens executivas Durante seus primeiros dias no cargo. Alguns argumentam que essas e outras políticas de Biden têm prejudicado a produção de energia dos EUA, contribuindo para o aumento dos preços do gás.