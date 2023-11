Os jogadores de Fortnite já estão cansados ​​da taxa de desova “ridícula” de Port-a-Fortress.

Alguns jogadores de Fortnite sentem que Port-a-Fortresses ficou fora de controle no OG graças à sua alta taxa de spawn no mapa.

Fortnite OG tem sido uma graça salvadora para a franquia desde seu lançamento em 3 de novembro. O modo trouxe de volta números de jogadores que não eram vistos desde os primeiros dias de seu lançamento. Também quebrou um recorde para Fortnite ao trazer mais de 44 milhões de pessoas aos seus servidores no segundo dia.

O Fortnite OG não apenas trouxe de volta alguns dos pontos de pouso originais, mas também está adicionando lentamente alguns dos itens mais populares do jogo.

Chug Jugs, Grapplers e Stink Bombs podem ser encontrados em todo o mapa, mas um item lendário parece muito fácil de encontrar. Os jogadores agora estão reclamando da frequência com que as Fortalezas de Port-a-aparecem.

Fortnite Port-a-Fortresses são ‘muito populares’

Uma postagem do Reddit levantou a questão da escassez de Port-a-Fortresses no jogo. Parece que esses itens, classificados como Lendários, podem ser encontrados na maioria dos locais, independentemente de sua raridade.

“A Epic esqueceu que estes deveriam ser raros no jogo ou algo assim”, ele perguntou. Um usuário do Reddit. “Porque são tantos! Cada local principal após a luta inicial gera 3 ou 4 deles, e provavelmente encontrarei 2 ou 3 dos itens em cada partida. Isso é loucura!”

Outros comentaristas abaixo da postagem fizeram piadas sobre as quedas recorrentes, com alguns alegando que elas haviam começado.Jogue-os para amigosEm vez de carregá-lo mais tarde no jogo.

Fortnite abordou problemas com taxas de spawn no passado em relação a Poções de Armadura. No entanto, eles não responderam às questões relacionadas aos itens mitológicos.