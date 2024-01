As ações perdem impulso à medida que o relatório de empregos de dezembro chega forte

A capitalização de mercado da Apple (AAPL) caiu mais de US$ 100 bilhões nos primeiros dias do novo ano, após rebaixamentos de dois grupos de analistas. As ações caíram quase 1% na sexta-feira e estão a caminho de registrar uma perda de 6% na semana.

A fabricante do iPhone continua a ser a empresa mais valiosa de Wall Street, com uma capitalização de mercado de 2,843 biliões de dólares, mas a sua liderança foi reduzida com a capitalização de mercado da Microsoft (MSFT) a fechar-se em 2,749 biliões de dólares.

A receita do iPhone da Apple caiu cerca de US$ 5 bilhões em 2023 em comparação com o ano anterior. O carro-chefe do iPhone representa quase metade da receita total da empresa. As vendas de Macs, iPads e wearables também diminuíram no ano passado devido ao aumento da inflação e das taxas de juros que pressionaram os consumidores.

Apesar da semana difícil, os analistas otimistas concentraram-se no crescente negócio de serviços da Apple, que aumentou de 78 mil milhões de dólares em 2022 para 85 mil milhões de dólares em 2023. No último trimestre, a receita de serviços aumentou quase 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A enorme base de utilizadores da Apple e a força dos seus serviços são um elemento crucial nas leituras mais optimistas sobre o futuro da empresa.

Os analistas da Wedbush liderados por Dan Ives estimam o valor do negócio de serviços da Apple em até US$ 1,6 trilhão e esperam que Cupertino se torne a primeira empresa a valer US$ 4 trilhões até o final de 2024.