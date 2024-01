Maersk estende desvio do Mar Vermelho para um “futuro previsível”

Gigante naval dinamarquês Maersk O país disse na sexta-feira que estenderia o desvio de seus navios do Mar Vermelho por um “futuro previsível” devido a preocupações de segurança em meio a uma onda de ataques dos Houthis.

“A situação está em constante evolução e permanece muito volátil, e todas as informações disponíveis confirmam que os riscos de segurança permanecem num nível significativamente elevado”, afirmou a Maersk num comunicado.

Ela acrescentou que espera trazer mais consistência e previsibilidade aos clientes, apesar dos atrasos nas entregas.

Este desvio significa evitar a rota mais rápida entre a Europa e a Ásia, através do Canal de Suez egípcio, e tomar a rota mais longa do Cabo da Boa Esperança, contornando a África do Sul.

Várias empresas europeias, incluindo a sueca IKEA, o retalhista britânico Next e a empresa de eletrodomésticos Electrolux, alertaram para atrasos em alguns produtos devido a interrupções na cadeia de abastecimento.

A Maersk retomou os seus voos através do Mar Vermelho e do Golfo de Aden depois de uma paragem em dezembro, mas interrompeu-os novamente na terça-feira, depois de um dos seus navios ter sido atacado.

As ações da Maersk listadas na Europa estavam sendo negociadas 0,2% mais altas ao meio-dia, horário de Londres (7h ET), desafiando a liquidação mais ampla do mercado. Foi uma das ações com melhor desempenho na Europa para o novo ano, com ganhos de mais de 16% esta semana.

Os investidores veem a empresa – juntamente com os seus pares – a beneficiar da menor capacidade no mercado, à medida que os navios fazem viagens mais longas, o que já fez subir as taxas de frete marítimo.