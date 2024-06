A liquidação da Micron destaca os riscos de altas previsões de IA

(Bloomberg) — Liquidação da Micron Technology Inc. enviada… No entanto, os resultados são um novo lembrete aos investidores globais sobre os riscos inerentes às apostas em fabricantes de chips de IA.

Dias depois de a Nvidia Corp, fabricante líder de chips de inteligência artificial, ter caído quase meio trilhão de dólares, as ações da Micron caíram cerca de 8% nas negociações prolongadas, depois que a fabricante de memórias deu uma previsão que ficou aquém de sua estimativa mais alta.

A Micron está entre as empresas que se beneficiaram da mania das ações relacionadas à IA, já que sua memória de alta largura de banda é candidata para uso junto com os chips líderes do setor da Nvidia para treinar grandes modelos de linguagem. As suas ações mais do que duplicaram no ano anterior ao seu relatório de quarta-feira, mas – mesmo com previsões aproximadamente em linha com as estimativas médias dos analistas – a empresa foi penalizada por não superar as elevadas expectativas.

“O mercado mantém expectativas muito irrealistas, com muitos nomes que superaram as estimativas do mercado por uma grande margem ainda sendo vendidos a descoberto”, disse Andrew Jackson, chefe de estratégia de ações japonesas da Ortus Advisors Pte em Cingapura. “Mas acho que Street está bem ciente do fato de que esses nomes americanos estão enormemente supervalorizados. Há muitos profissionais de papel em busca de dinheiro rápido e fácil.

Grandes saltos no valor de mercado parecem vulneráveis ​​a uma correção rápida, como a Nvidia mostrou no início desta semana, quando suas ações entraram em território de correção na segunda-feira, antes de se recuperarem. Um índice global que acompanha as ações de semicondutores caiu cerca de 5% desde que atingiu um máximo histórico no início deste mês. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que fabrica os chips mais valiosos da Nvidia e que são essenciais para a inteligência artificial, caiu mais de 2% desde seu pico em 19 de junho.

As notícias da Micron também provocaram quedas nas duas maiores empresas da Coreia do Sul, a Samsung Electronics e a fabricante de memórias SK Hynix, embora tenham recuperado as suas perdas no fecho de quinta-feira. Para estas empresas, cuja produção tradicional de fornecimento de memória para PCs e smartphones e utilização de centros de dados tradicionais ainda está a recuperar da recessão do ano passado, isto significa um maior grau de incerteza nos preços das ações.

Tom Kang, diretor da Counterpoint Research, disse que o briefing da fabricante de chips dos EUA foi insuficiente para o que a SK Hynix havia fornecido anteriormente, quando anunciou que sua capacidade de produção de HBM estava praticamente esgotada até 2025. Ele acrescentou que a Micron carece… Para a posição dominante em memória AI desfrutada pela SK Hynix ou pela liderança da Samsung na indústria de memória mais ampla.

“Isso traz uma realidade ao setor de IA, que parece otimista”, disse Kang.

O aumento contínuo de empresas gigantes dos EUA, consideradas como beneficiando da inteligência artificial, empurrou as suas ações para avaliações historicamente elevadas. As ações da Micron estão cotadas a 4,5 vezes as vendas esperadas nos próximos 12 meses, em comparação com uma média de 2,2 vezes nos últimos 10 anos.

