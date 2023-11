Wall Street sobe, alimentada pela tecnologia, à medida que os rendimentos do Tesouro se acalmam

Nasdaq registra maior salto diário desde 26 de maio

Todos os setores do S&P 500 fecharam em alta

Os investidores estão ansiosos pelo IPC da próxima semana

Illumina está apoiando a redução de sua previsão de lucros anuais

Os índices subiram: Dow Jones 1,15%, S&P 1,56%, Nasdaq 2,05%.

10 Nov (Reuters) – Os principais índices de Wall Street terminaram com grandes ganhos nesta sexta-feira, impulsionados por ações de alta tecnologia e de crescimento, à medida que os rendimentos do Tesouro esfriavam, enquanto os investidores aguardavam os relatórios da próxima semana sobre inflação e outros dados econômicos.

O Nasdaq Composite Index (.IXIC) registrou seu maior aumento em um único dia desde 26 de maio.

As ações recuperaram das quedas da sessão anterior, que se seguiram aos comentários agressivos do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sobre as taxas de juro. A queda de quinta-feira encerrou a mais longa sequência de vitórias em dois anos para o S&P 500 e o Nasdaq.

Os investidores estão se concentrando nos rendimentos de referência do Tesouro, que recuaram um pouco em relação aos seus níveis mais altos em 16 anos, e na política monetária enquanto avaliam se o Fed terminou de aumentar as taxas de juros para controlar a inflação e quando o banco central pode começar a fazê-lo. cotações.

“As taxas de juros mudaram um pouco aqui e acho que essa é uma das razões pelas quais vimos esse aumento nas últimas semanas”, disse Chuck Carlson, CEO da Horizon Investment Services em Hammond, Indiana. “Se você acha que esta alta tem pernas, ontem lhe deu a oportunidade de comprar algumas ações hoje.”

Na próxima semana, o relatório do IPC será observado de perto, juntamente com os dados sobre os preços no produtor e as vendas a retalho, o que moldará ainda mais as expectativas das taxas de juro.

“Em geral, as expectativas dos investidores são de que os dados de inflação que chegarem sejam positivos para o mercado e acho que eles querem se antecipar um pouco”, disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments em New Vernon. . , Nova Jersey.

O Dow Jones Industrial Average subiu 391,16 pontos, ou 1,15%, para 34.283,1 pontos, o Standard & Poor’s 500 Index ganhou 67,89 pontos, ou 1,56%, para 4.415,24 pontos, e o Nasdaq Composite Index ganhou 276,66 pontos, ou 1,9%. 2,05% para 13.798,11.

O índice Standard & Poor’s 500 atingiu o nível de fechamento mais alto desde 19 de setembro.

Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na cidade de Nova York, EUA, em 27 de outubro de 2023. REUTERS/Brendan MacDiarmid Obtenção de direitos de licenciamento

Todos os 11 setores do S&P 500 terminaram em território positivo, liderados por um ganho de 2,6% para o setor de tecnologia (.SPLRCT). As ações da Megacap que impulsionaram o mercado para cima este ano também subiram fortemente na sexta-feira. As ações da NVIDIA (NVDA.O) subiram cerca de 3%, com as ações da Meta Platforms (META.O) subindo 2,6% e as ações da Microsoft (MSFT.O) subindo 2,5%.

“As pessoas olham para as grandes tecnologias e dizem que num ambiente de preços mais elevados e de uma economia em desaceleração, estas empresas ainda são o melhor lugar para estar disposto a pagar um prémio por elas”, disse Meckler.

Ao longo da semana, o Dow Jones subiu cerca de 0,7%, o S&P 500 ganhou 1,3% e o Nasdaq subiu 2,4%.

Ajudando a apoiar as ações, o rendimento da nota de referência do Tesouro a 10 anos manteve-se pouco alterado, em 4,62%, um dia após um salto que foi impulsionado em parte por um leilão de obrigações a 30 anos mais fraco do que o esperado.

Dados divulgados na sexta-feira mostraram que o sentimento do consumidor nos EUA caiu pelo quarto mês consecutivo em novembro, e as expectativas de inflação das famílias aumentaram novamente.

Nas notícias corporativas, as ações da Illumina (ILMN.O) caíram 8%, já que a empresa de testes genéticos reduziu sua previsão de lucros para o ano inteiro pelo segundo trimestre consecutivo.

As emissões em avanço superaram as ações em declínio, numa proporção de 2,7 para 1, na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Houve 70 novas máximas e 152 novas mínimas na NYSE.

Na Nasdaq, 2.589 emissões em alta superaram as ações em declínio em uma proporção de 1,6 para 1 na Nasdaq. O Nasdaq registrou 61 novos máximos e 353 novos mínimos.

Cerca de 10,2 bilhões de ações foram negociadas nas bolsas dos EUA, em comparação com uma média diária de cerca de 11 bilhões nas últimas 20 sessões.

(Reportagem de Louis Krauskopf em Nova York e Amruta Khandekar e Shristi Achar A em Bengulru; Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe; Preparação de Muhammad Jibril para o Boletim Árabe) Edição de Maju Samuel e David Gregorio

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.