O S&P 500 teve uma sequência de perdas de 6 dias antes de um aumento nos lucros das principais empresas de tecnologia

Ações recuperaram da sua situação A última recessão na segunda-feira.

Mas os estrategistas pessimistas de Wall Street ainda veem grandes preocupações que não desaparecerão tão cedo para os investidores em ações.

Com a Reserva Federal reduzindo as taxas de juros As expectativas desaparecemCom os sinais de inflação a permanecerem estáveis ​​e as ações ainda a serem negociadas com avaliações acima da média, muitos acreditam que o mercado está numa posição semelhante à onde estava quando entrou no declínio de 3 meses no final do verão e no outono de 2023.

“A ação dos preços pode depender dos lucros e pode se estabilizar no curto prazo”, escreveu Marko Kolanovic, estrategista-chefe de mercado do JPMorgan, em nota na segunda-feira. “No entanto, além disso, acreditamos que a liquidação continua. Continuamos preocupados com a contínua complacência com as avaliações das ações, com a permanência da inflação muito elevada, com novas reavaliações por parte do Fed e com as expectativas de lucros, uma vez que esta aceleração implícita pode terminar. também.”

“A atual narrativa e os padrões do mercado assemelham-se cada vez mais aos do verão passado, quando as surpresas altista da inflação e as revisões agressivas da Fed levaram a uma correção nos ativos de risco, mas o sentimento dos investidores parece agora mais otimista.”

No Verão passado, os mercados tornaram-se cada vez mais pessimistas quanto à possibilidade de a Reserva Federal reduzir as taxas de juro em breve. Isto tem contribuído Aumento rápido nos rendimentos dos títuloso que acabou afetando as ações.

Julien Emanuel, que lidera ações, derivativos e estratégia quantitativa na Evercore ISI, recentemente Ele disse ao Yahoo Finanças As coisas também estão indo como no verão passado.

Emanuel tem monitorado de perto os rendimentos do Tesouro de dois anos, que recentemente atingiram 5% pela primeira vez desde novembro de 2023. Mais tarde foi vendido Simultaneamente com esta etapa.

“A razão que pode ser mais preocupante neste momento é a promessa implícita de que os mercados negociaram com três ações. [Fed rate] “Os cortes foram revertidos. E se você olhar para março, acho que é mais uma coincidência que o mercado tenha voltado de seus máximos literalmente no momento em que o mercado começou a precificar abaixo dos três prometidos”, disse Emanuel. Descontos.”

Mike Wilson, diretor de investimentos do Morgan Stanley, escreveu em uma nota de pesquisa no domingo que, com o rendimento do Tesouro de 10 anos (^ TNX) Agora acima do nível crítico de 4,35 a 4,40% que ele tem monitorado, rendimentos mais elevados podem impactar as avaliações das ações no futuro.

“Se os rendimentos permanecerem nos níveis atuais durante os próximos três meses, os múltiplos poderão enfrentar um declínio de cerca de 5% durante esse período, se todo o resto for igual (o que equivale a 4700-4800 no S&P 500)”, escreveu Wilson.

Wilson salienta que, com o aumento dos rendimentos, qualquer aumento a partir daqui “deve ser em grande parte obtido através do aumento dos lucros e não da expansão múltipla”.