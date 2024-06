Após a fracassada tentativa de golpe, muitos bolivianos estão se unindo ao presidente, embora alguns estejam cautelosos

LA PAZ, Bolívia (AP) – Apoiadores do presidente boliviano se reuniram em frente ao seu palácio na quinta-feira, permitindo ao líder em apuros algum espaço para respirar político enquanto as autoridades faziam mais prisões em um golpe fracassado que abalou o país. Um país que sofre de problemas económicos 1 dia atrás.

O governo da Bolívia anunciou que 17 pessoas foram presas por seu suposto envolvimento na tentativa de tomada do governo, incluindo o chefe do exército, general Juan José Zúñiga, e o ex-vice-almirante da marinha Juan Arnaiz Salvador, que foram detidos no mesmo dia. antes.

A nação sul-americana de 12 milhões de habitantes assistiu em choque e perplexidade na quarta-feira enquanto as forças militares pareciam se voltar contra o governo do presidente Luis Arce, assumindo o controle da praça principal da capital com veículos blindados e disparando repetidamente um pequeno tanque contra o Conselho Presidencial. disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

O membro sênior do Gabinete, Eduardo del Castillo, não deu mais detalhes sobre as outras 15 pessoas presas, a não ser para identificar um civil, Anibal Aguilar Gomez, como um “ideólogo” chave do golpe fracassado. Ele disse que os supostos conspiradores começaram a planejar em maio.

A polícia de choque vigiava as portas do palácio e Arce – que está a lutar para gerir a moeda estrangeira do país e a escassez de combustível – saiu para a varanda presidencial enquanto os seus apoiantes se espalhavam pelas ruas, cantando o hino nacional e aplaudindo enquanto fogos de artifício explodiam no céu. “Ninguém pode tirar-nos a democracia”, disse Arce.

Os bolivianos responderam gritando: “Lucho, você não está sozinho!” Lucho, apelido comum para Luis, também significa “lutar” como verbo espanhol.



O presidente boliviano Luis Arce levanta o punho cercado por apoiadores e pela mídia, do lado de fora do palácio do governo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Karita)

A repórter da Associated Press, Karen Chamas, relata a tentativa fracassada de golpe na Bolívia.

Pouco depois de o governo boliviano ter declarado o breve ataque ao palácio presidencial uma tentativa de golpe, comandantes do exército e da marinha foram presos e apresentados como os principais oficiais do motim de quarta-feira.

Os analistas dizem que o surto de apoio popular a Arsi, mesmo que passageiro, proporciona-lhe uma oportunidade de recuperar do atoleiro económico e da turbulência política que o país atravessa. Em profunda competição com o popular ex-presidente Evo Moralesseu ex-aliado que ameaçou desafiar Arcee em 2025.

“A administração do presidente é muito ruim, não há dólares e não há gasolina. A ação militar de ontem ajudaria um pouco a imagem dele, mas não é a solução”, disse o analista político Paul Coca, baseado em La Paz.

Alguns manifestantes reuniram-se em frente à esquadra onde o antigo general do exército estava detido, gritando que ele deveria ir para a prisão. “É vergonhoso o que Zuniga fez”, disse Dora Quispe, 47 anos, uma das manifestantes. “Estamos num estado democrático, não num estado ditatorial.”



Polícia militar bloqueia entrada da Plaza Murillo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Karita)

Antes da sua prisão na quarta-feira, Zuniga afirmou, sem fornecer provas, que Arce ordenou ao general que realizasse a tentativa de golpe numa manobra para aumentar a popularidade do presidente. Isso levantou especulações sobre o que realmente aconteceu. Senadores da oposição e críticos do governo juntaram-se ao coro, descrevendo a rebelião como um “autogolpe” – uma afirmação fortemente negada pelo governo de Arce.

“O que vimos é muito incomum para golpes na América Latina e levanta sinais de alerta”, disse Diego von Vacano, especialista em política boliviana da Texas A&M University e ex-assessor informal do presidente Arce. “Arce parecia a vítima de ontem e. o herói de hoje defendendo a democracia.”

Alguns bolivianos disseram acreditar nas afirmações de Zuniga.

“Eles estão brincando com a inteligência do povo, porque ninguém acredita que foi um verdadeiro golpe”, disse o advogado Evaristo Mamani, de 48 anos.

Antigos legisladores e funcionários, especialmente os aliados de Morales, repetiram as mesmas acusações. “Isso foi uma armadilha”, disse Carlos Romero, ex-funcionário do governo Morales. “Zuniga seguiu o roteiro que lhe foi dito”.

Pouco depois do início da manobra militar, tornou-se claro que qualquer tentativa de tomada do poder não tinha apoio político significativo. A revolta terminou sem derramamento de sangue no final da jornada de trabalho. Numa cena incomum, Arce discutiu violentamente com Zuniga e seus aliados cara a cara na praça em frente ao palácio antes de retornar para dentro para nomear um novo comandante do exército.

Numa declaração que fez no Paraguai na quinta-feira, o vice-secretário de Estado da Administração dos EUA, Rich Verma, condenou Zuniga, dizendo que “a democracia continua frágil no hemisfério em que vivemos”.

A rebelião de curta duração ocorreu após meses de escalada de tensões entre Arce e Morales, o primeiro presidente indígena da Bolívia. Morales teve um regresso político dramático desde que protestos em massa e uma repressão mortal o levaram a demitir-se e a fugir em 2019 – uma destituição apoiada pelos militares que os seus apoiantes descreveram como um golpe de Estado.



Chefe do Exército. General Juan José Zuniga sentado dentro de um veículo blindado na Plaza Murillo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. Veículos blindados bateram nas portas do Palácio do Governo Boliviano na quarta-feira, enquanto o presidente Luis Arce dizia que o país enfrentava uma tentativa de golpe . (Foto AP/Juan Carreta)

Morales prometeu concorrer contra Arce em 2025, uma perspectiva que abalou Arce, cuja popularidade diminuiu à medida que as reservas de moeda estrangeira do país diminuíram, as suas exportações de gás natural diminuíram e o colapso da sua moeda atrelada ao dólar americano.

Os aliados de Morales no Congresso tornaram quase impossível para Arce governar. A crise monetária aumentou a pressão sobre Arce para cancelar os subsídios aos alimentos e aos combustíveis que drenavam os recursos financeiros do estado.

O ministro da Defesa, Edmundo Novello, disse aos repórteres que a tentativa de golpe liderada por Zuniga teve suas raízes em uma reunião especial realizada na terça-feira, onde Arce demitiu Zuniga por causa das ameaças do chefe do Exército em rede nacional de prender Morales se ele se juntasse à corrida de 2025.



Alicia Chora, apoiadora do presidente boliviano Luis Arce, canta contra o comandante deposto do exército boliviano que liderou alguns soldados no ataque ao palácio presidencial, em frente aos escritórios da polícia em La Paz, Bolívia, quinta-feira, 27 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Karita)

Novello disse que Zuniga não deu às autoridades nenhuma indicação de que estava se preparando para tomar o poder.

“Ele admitiu ter cometido algumas transgressões”, disse sobre Zuniga. “Despedimo-nos dele de uma forma muito amigável, com abraços. Ele estará sempre ao lado do presidente”, disse sobre Zuniga.

Horas depois, o pânico tomou conta da capital, La Paz. Cercado por veículos blindados e apoiadores, Zuniga invadiu a sede do governo, deixando os bolivianos em frenesi. Multidões invadiram caixas eletrônicos, fizeram fila em frente a postos de gasolina e saquearam supermercados.

A oposição dividida do país rejeitou o golpe mesmo antes de se tornar claro que este tinha falhado. Ex-presidente interina Jeanine Anez Ela foi detida por seu papel na derrubada de Morales em 2019Ele disse que os soldados estavam tentando “destruir a ordem constitucional”, mas apelou tanto a Arce quanto a Morales para que não concorressem às eleições de 2025.



Um apoiador do presidente boliviano Luis Arce levanta o punho em frente ao palácio do governo na Plaza Murillo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Karita)

No seu discurso após a invasão do palácio, Zuniga apelou à libertação de presos políticos, incluindo Áñez e o poderoso governador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que também foi preso sob a acusação de planear um golpe de Estado em 2019.

Antes de sua prisão, Zuniga disse aos repórteres que Arce lhe pediu diretamente que invadisse o palácio e trouxesse veículos blindados para o centro de La Paz.

O presidente me disse: A situação é muito complexa e muito crítica. “É necessário preparar algo para aumentar minha popularidade.”

Mesmo que as acusações contra o envolvimento de Arce tenham sido provadas falsas, provocaram confusão e ameaçaram mais caos.

Camacho escreveu na rede social “X”: “Foi um show mediático do próprio governo, como diz o General Zuniga, ou foi apenas uma loucura militar ou foi apenas mais um exemplo de falta de controlo?”

As autoridades bolivianas insistiram que o general estava mentindo para justificar as suas ações. Os promotores disseram que buscariam uma pena de prisão de 15 a 20 anos para Zuniga por “atacar a Constituição” enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada.

Mas os defensores da democracia já expressaram dúvidas de que qualquer investigação liderada pelo governo seja confiável.

“A independência do poder judicial é basicamente zero e a credibilidade do poder judicial está no terreno”, disse Juan Papier, vice-diretor da divisão das Américas da Human Rights Watch. “Não só não sabemos hoje o que aconteceu, como provavelmente nunca saberemos.”

___

Debre relatou de Buenos Aires, Argentina.

___

Acompanhe a cobertura da AP sobre a América Latina e o Caribe em https://apnews.com/hub/latin-america