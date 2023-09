Arqueólogos descobriram uma estrutura de madeira de meio milhão de anos que não foi construída pelo Homo sapiens

Há meio milhão de anos, muito antes do que se pensava, a humanidade usava madeira para construir estruturas, de acordo com um novo estudo. A investigação fala de esculturas em madeira bem preservadas no sítio arqueológico de Kalambo Falls, na Zâmbia, que datam de pelo menos 476 mil anos e são anteriores à evolução humana. Homo sapiens.

Créditos da imagem: Larry Parham, Universidade de Liverpool

Os pesquisadores disseram que marcas de cortes de ferramentas de pedra na madeira mostram que os primeiros humanos moldaram e uniram dois pedaços de madeira para criar uma estrutura, provavelmente a fundação de uma plataforma. Esta é a primeira evidência de fabricação deliberada de toras para se ajustarem umas às outras, já que as evidências do uso humano da madeira eram limitadas ao seu uso para fazer fogo, paus e lanças.

A madeira raramente é encontrada em locais antigos porque geralmente apodrece e desaparece. No entanto, os níveis de água permanentemente elevados nas Cataratas de Kalambo preservaram este precioso espécime. Esta descoberta também desafia a visão de que os humanos da Idade da Pedra eram nómadas. Em Kalambo, estes humanos tinham uma fonte constante de água e comida suficiente para se estabelecerem e construirem estruturas permanentes.

“Esta descoberta mudou a maneira como penso sobre nossos primeiros ancestrais. Esqueça o rótulo de ‘Idade da Pedra’ e veja o que essas pessoas estavam fazendo: eles estavam fazendo algo novo e grande com madeira. Eles estavam usando sua inteligência”, Larry Parham, um dos autores do estudo, disse em um comunicado à imprensa: “E sua imaginação e habilidades para criar algo que nunca viram antes”.

Madeira antiga e misteriosa

A madeira encontrada na Zâmbia era demasiado antiga para ser datada directamente através de técnicas de radiocarbono. Em vez disso, pesquisadores da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth usaram uma técnica chamada… Datação por luminescênciaQue usa a última vez que os minerais na areia perto dos achados foram expostos à luz solar para determinar sua idade.

Este método permite aos investigadores recuar muito mais no tempo e dá “um vislumbre da evolução humana”, disse Jeff Dowler, um dos autores do estudo, num comunicado de imprensa. Usando a datação por cintilação, Doller descobriu que a estrutura tinha 476 mil anos. Eles também dataram quatro ferramentas de madeira encontradas na área (como a cunha) em 324 mil anos.

Créditos da imagem: Larry Parham, Universidade de Liverpool

Os pesquisadores não sabem qual espécie humana antiga fez a estrutura e as ferramentas, mas é improvável que seja esse o caso Homo sapiens. Os fósseis mais antigos Homo sapiens Eles foram encontrados até hoje há cerca de 300.000 anos e foram encontrados no desbotado Israel Ele disse à CNN. Ele acredita que as pessoas que fizeram a estrutura eram cognitivamente sofisticadas e seria muito interessante saber quem a construiu.

Kalambo Falls está localizado em rio Kalambu, Acima de uma cachoeira de 235 metros de altura, na fronteira entre a Zâmbia e a região de Rukwa, na Tanzânia, às margens do Lago Tanganica. A área é indicada para se tornar Patrimônio Mundial da UNESCO Pela sua importância arqueológica. Foi escavado pela primeira vez em 1960 pelo professor John Clarke.

“A nossa investigação prova que este sítio é muito mais antigo do que se pensava anteriormente e, portanto, a sua importância arqueológica é agora ainda maior. Acrescenta maior peso ao argumento de que deveria ser Património Mundial das Nações Unidas, com a esperança de continuar as descobertas no área”, disse Doller em um comunicado à imprensa. Nos próximos anos.

O estudo foi publicado em Revista Natureza.