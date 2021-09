Aqui está o telefone dobrável TCL acessível que teria sido

Richard Peterson / CNET



Por mais de dois anos, a TCL tem mostrado protótipos de telefones dobráveis ​​para repórteres. era um Tela de 10 polegadas que se dobra em terços. Outro apareceu Tela envolvente. Com isso, eu tinha outro arquivo Tela grande que fecha como um livro, um especial Uma tela que você arrastou para expandir para um tablet Modelo mais futurista incluído Telas dobráveis ​​e roláveis ​​no mesmo dispositivo.

Em seguida, um modelo de concha apareceu que se parecia muito com Samsung Galaxy Z Flip E Motorola Razr. Este dispositivo, apelidado de Projeto Chicago, é o que a TCL planeja lançar já no quarto trimestre. Ele pretendia vender o telefone por menos de Samsung dobra $ 1.000 e mais E Motorola Razr $ 1400. O gigante chinês estava quase terminando de dobrar – e esta semana a CNET despachou um de seus protótipos quase concluídos para provar que era real – mas finalmente decidiu descartá-lo e começar de novo.



O primeiro telefone dobrável da TCL deixa de existir

Stefan Street, diretor de marketing da TCL, disse em uma entrevista antes do anúncio de sexta-feira que a TCL não lançará sua primeira dobrável por pelo menos 12 a 18 meses. E quando você apresentar o dispositivo, não será Chicago, mas um produto recondicionado. Por enquanto, a esperança de um dispositivo dobrável de baixo custo terá que esperar.

“Poderíamos terminar este produto e colocá-lo no mercado, mas de alguma forma achamos … não certo”, disse Street. “Para nós, essa categoria é muito importante. Vamos trazer produtos. Vamos trazer uma série de produtos.” Não apenas o primeiro dispositivo que a TCL pensou que iria lançar.

Embora a TCL tenha vendido telefones com a marca Alcatel de baixo custo por anos – e brevemente com o nome BlackBerry – ela só vende aparelhos com sua marca TCL desde o início de 2020. Está entre os principais players em TVs, mas a TCL não tem o reconhecimento móvel necessário para atrair pessoas Desejando experimentar uma nova categoria de produto, como dobras. Mesmo a Samsung, maior fabricante mundial de telefones, ainda está em sua infância Faça com que os consumidores confiem Essas coisas dobráveis Durável o suficiente para suportar o uso diário normal.

Streit disse que a TCL decidiu cancelar sua primeira oferta dobrável devido a vários fatores “comerciais” – marca pobre, componentes caros devido à pandemia e falta de suporte da operadora.

Talvez o mais importante de tudo, a mudança da TCL é um reconhecimento de que os dobráveis ​​podem não estar prontos para usuários casuais – pelo menos não a granel e a preços baixos.

Os dispositivos dobráveis ​​continuam sendo uma pequena parte do mercado geral de smartphones. Este ano, os vendedores venderão cerca de 7 milhões desses dispositivos, de acordo com o estrategista Analytics, enquanto as empresas venderão 1,35 bilhão de smartphones regulares. Esta estimativa do mês passado incluiu as vendas potenciais da TCL.

Ken Hyers, analista da Strategy Analytics, disse em agosto que os dispositivos não começarão a ser vendidos em grandes números até que a Apple introduza seus primeiros dobráveis, possivelmente no segundo semestre de 2023. Sua empresa espera que cerca de 15 milhões de dobráveis ​​sejam vendidos em todo o mundo em 2023 e mais do que o dobro desse valor no ano seguinte. A Strategy Analytics disse que em 2026, o número de dobras vendidas em todo o mundo deve chegar a quase 170 milhões.

Streit disse que a TCL pretendia lançar um dispositivo dobrável com todos os recursos até o final de 2021, que custaria menos do que os dispositivos da Samsung, mas o preço mais baixo que poderia atingir com seu primeiro dispositivo foi de US $ 800. O novo Z Flip 3 da Samsung começa em US $ 1.000, enquanto o Z Fold 3 é vendido por US $ 1.800.

“Se alguém pode gastar US $ 800, também pode gastar US $ 1.000”, disse Street. “É provável que ele escolha a marca que conhece há muitos anos e em que mais confia.”

Competir com Z Flip 3

Ao mesmo tempo, algumas especificações de Chicago não são tão sofisticadas quanto as do Z Flip 3. Os dois dispositivos são parecidos, mas o dobrável do TCL é um pouco mais grosso, um pouco mais largo e um pouco mais pesado. A tela frontal é menor em 1,1 polegadas diagonalmente contra 1,9 polegadas no Z Flip 3. As telas internas têm aproximadamente o mesmo tamanho: 6,67 polegadas diagonalmente para TCL e 6,7 polegadas para Samsung.

Street disse que Chicago não é tão resistente à água quanto o Z Flip 3 e provavelmente não será tão durável. Usos Processador Snapdragon 765G da QualcommNão é tão rápido ou poderoso quanto o Z Flip 3 Snapdragon 888. Chicago também tem uma versão mais lenta do 5G que não pode ser usada na rede de banda ultralarga da Verizon. Sua velocidade de download mais rápida é de 2,7 Gbps contra o pico do Snapdragon 888 de 7,5 Gbps.

O Chicago estaria disponível em uma cor, “Pastel Gold”, que se parece com um corpo de plástico fosco cor de pêssego com detalhes metálicos dourados nas laterais e nas bordas da dobradiça. Quando visto ao lado do Z Flip 3 de cor creme da Samsung, às vezes é difícil distinguir os dispositivos.

Uma área em que Chicago teria uma vantagem sobre o Z Flip 3 é a parte da tela interna onde ela se dobra ao meio. A ruga no protótipo enviado para a CNET é menos perceptível – tanto visualmente quanto quando você toca na tela – em comparação com o Z Flip 3. Patrick Holland da CNET, Quem analisou os dispositivos dobráveis ​​Samsung, ele disse que a ruga do Z Flip 3 não o incomoda, embora possa ser notada ao interagir com o meio da tela.

Streit disse que a TCL decidiu cancelar Chicago antes do evento August Unpacked da Samsung. Mas ver o Z Flip 3 solidificou sua decisão, embora Chicago acabou excluindo modificações em recursos como software e dobradiça.

“Eu uso todos os dias”, disse Street sobre Chicago. “Nada mudou” sobre a crença da TCL em dispositivos dobráveis, disse ele, mas que as condições de mercado devem melhorar antes que possa ser lançado para um dispositivo de consumidor. Atualmente, a TCL já começou a trabalhar no dobrável que já espera vender.

Street disse que este dispositivo, embora semelhante ao dispositivo de Chicago, será mais fino e resistente, mas provavelmente ainda terá um design de telefone flip de alta tecnologia.

“É … o passo mais natural de onde viemos”, disse ele.

Street disse que a esperança é que no final de 2022 ou início de 2023, o mercado esteja pronto para uma dobrável de baixo custo. Os preços dos componentes provavelmente voltarão ao normal, a marca TCL será mais forte, o 5G será mais amplamente implantado para que as operadoras possam oferecer suporte a outros telefones, os consumidores procurarão novos tipos de dispositivos e os preços finalmente serão baixos o suficiente para adoção generalizada.

“Sentimos que este é o melhor momento para o TCL lançar algo … que esperamos que o leve a mais segmentos de mercado de massa”, disse Streit.

Para quem está curioso sobre o que poderia ser, aqui estão as principais especificações:

Dimensões e peso

Desdobrado: 164,8 mm x 78,1 mm x 7,35 mm

Dobrado: 86,5 mm x 78,1 mm x 17,9 mm

Peso: 204,5 gramas

Largura interna

Visor AMOLED de 6,67 polegadas com DOTCH

Resolução: FHD + (1080 x 2400)

Proporção tela-corpo: 84,6%

Proporção: 20: 9

Densidade de pixels: 395 dpi, 16,7 milhões de cores

Brilho: 700 nits (pico), 420 nits (normal)

tela frontal

memória

6 GB de RAM e 128 GB de memória Flash

Bateria e carregamento

Capacidade da bateria: 3545 mAh

Velocidade de carregamento com fio: até 18 W Qualcomm Quick Charge 3.0

Velocidade de carregamento sem fio: Conexões de carregamento sem fio de até 10 W: Tipo C

USB-C 3.1

câmera traseira

Câmera primária de 48 MP com OIS, sensor Sony IMX582, tamanho de pixel de 0,8 µm

Câmera 16MP Ultra Grande Angular

Captura de vídeo: 4K a 30 fps, 720p e 1080p a 30/60 fps

Reprodução de vídeo: 4K a 30 fps, 720p e 1080p a 30/60 fps

câmera frontal