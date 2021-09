A maioria de nós provavelmente substituiu relógios de cabeceira antigos e sofisticados por smartphones há muito tempo. Com seu alarme embutido e bateria reserva sempre ativa, geralmente é uma maneira confiável de acordar pela manhã. No entanto, ao longo desta semana, o aplicativo Google Clock não ativou corretamente os alertas para alguns usuários, causando fortes dores de cabeça para todos os infectados. Felizmente, a solução chegou.

na semana passada, incontáveis Comercial Você tem ocupado para mim reddit Para reclamar sobre alertas perdidos (via Salada de andróide) O problema parece ser mais comum com usuários de Pixel, já que o aplicativo Google Clock é pré-instalado como opção padrão, mas os dispositivos Oppo e OnePlus também estão incluídos na combinação. Alguns usuários descreveram que seus alarmes foram completamente perdidos, sem nenhum som ou notificação, enquanto outros notaram seus telefones vibrando apenas por um momento antes de desligá-los.

Parece haver algum tipo de correlação entre Não perturbe e alarmes perdidos, com alguns relatórios sugerindo que eles corrigiram o problema garantindo que seus dispositivos não foram silenciados durante a noite. Da mesma forma, alguns usuários fizeram uma conexão entre a integração do aplicativo Spotify e alarmes perdidos – até mesmo relatando o erro em Site de ajuda do Spotify É sugerido o uso de tons diferentes para acordar. De qualquer forma, as correções sugeridas não funcionaram para todos, indicando que este é um problema mais significativo com o aplicativo como um todo.

Não está claro quantos dispositivos foram afetados por isso. Não consegui reproduzir o erro em nenhum dos meus telefones no Android 11 ou no Android 12. É sem dúvida generalizado o suficiente para convidar uma torrente de avaliações de uma estrela na Play Store, bem como tema rastreador de problemas (através da Desenvolvedores XDA) De acordo com esse documento, o Google passou o problema para suas equipes de produto e engenharia e “continuará a fornecer atualizações à medida que mais informações forem disponibilizadas”.

Por enquanto, se você estiver usando o aplicativo Google Clock, convém considerar Mudar para um serviço de terceiros alternativo Na Play Store para garantir que você acorde na hora certa. Ou talvez seja finalmente hora de colocar os relógios de cabeceira de volta.