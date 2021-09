Apple diz que vibrações de motocicletas podem danificar câmeras do iPhone

pare de comprar isso Iphone Monte para sua motocicleta. de uma nova maneira Função de suporte da Apple visto pela primeira vez antes Rumores de MacO gigante da tecnologia alertou que as vibrações de alta amplitude, “especificamente as dos motores de motocicleta de alta potência” transmitidas pelo guidão, podem danificar as câmeras de seus telefones. Como o post indica, esse dano pode ser permanente. Uma simples pesquisa no Google aparecerá treliças Sobre o passado Alguns anos atrás, por usuários cujas câmeras eram destrutivo Depois de instalarem o iPhone na bicicleta, principalmente para que pudessem usá-lo para navegação.

Embora a Apple não tenha dito por que está emitindo um aviso agora, ela explicou por que amarrar um iPhone a uma motocicleta destruiria sua câmera. A empresa disse que os recursos de estabilização ótica de imagem (OIS) e autofoco de loop fechado (AF) da câmera podem ser danificados pela exposição de longo prazo a vibrações de alta amplitude. A estabilização ótica de imagem da câmera permite que o giroscópio do dispositivo detecte o movimento. Por sua vez, o giroscópio muda seu ângulo e a lente se move de acordo para evitar o desfoque quando você se move acidentalmente ao tirar uma foto.

Enquanto isso, com AF de loop fechado, os sensores magnéticos do telefone medem as vibrações para compensar o movimento, para que a lente possa ser posicionada com precisão. Como MacRumor Observações, todos os modelos desde o iPhone 7 vêm com os dois recursos.

Assim, a Apple diz que não é recomendado conectar iPhones a motocicletas com motores de alta potência ou alto volume. Para scooters e ciclomotores, você pode querer comprar um suporte vibratório úmido para reduzir o risco de danos – ou simplesmente usar outro dispositivo GPS para ter certeza de não destruir um dispositivo que custa centenas a mais de mil dólares.