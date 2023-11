Aqueles que planeiam mudar-se para Portugal em 2023 ainda podem qualificar-se para uma redução fiscal de residência desconhecida

A tributação dos residentes não habituais (RNH), que descreve um estatuto fiscal especial em Portugal que visa atrair indivíduos como estrangeiros e reformados para viver e trabalhar no país, poderá sofrer algumas alterações em 2024. Lei do Orçamento do Estado para 2024.

Segundo a comunicação social local em Portugal, o partido PS vai propor a alteração da lei desta categoria em 2023 e a introdução de um regime transitório. Esta legislação é uma resposta às preocupações e potenciais impactos negativos sobre os trabalhadores, reformados e trabalhadores. Investidores que planeiam visitar Portugal durante este período, informa SchengenVisaInfo.com.

O governo socialista, ainda no poder, planeou desviar estes incentivos fiscais para o sector da investigação científica e inovação, deixando de fora muitos profissionais, investidores e famílias.

A decisão do RNH trouxe ondas de preocupação entre economistas e profissionais de todos os setores em Portugal, incluindo o imobiliário.

É importante criar um regime provisório que transforme naturalmente o país, sob pena de prejudicar a confiança de quem já tomou a decisão de emigrar ou regressar a Portugal. Um impacto muito material na vida de qualquer pessoa. Festa PS

A proposta do PS irá abranger o regime transitório já previsto pelo governo, aplicável a quem já se tenha registado como RNH ou que tenha cumprido os requisitos para aderir ao regime até ao final deste ano.

Isto significa que também serão abrangidas as famílias que apresentem provas suficientes da sua disponibilidade para se mudarem para Portugal em 2023.

No documento, o Partido Socialista explica que o seu objetivo ao longo das novas alterações é reforçar o regime transitório, que permite a este tipo de cidadãos transferir a sua residência fiscal para Portugal e protegê-los. Proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Isto significa que quem quiser beneficiar do programa RNH para 2023 pode fazê-lo, fornecendo os documentos necessários que incluem o compromisso de um contrato de trabalho assinado até ao final do ano e a previsão de mudança para Portugal ainda este ano. , que deve estar dentro do território de Portugal; Contrato de locação ou outro contrato

A posse de bens em Portugal é permitida até outubro deste ano. Além disso, inscrição ou inscrição de dependentes em instituições de ensino em território português até outubro, bem como visto de residência ou autorização de residência válido até 21 de dezembro de 2023.