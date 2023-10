Os Pixel Buds Pro estão recebendo duas novas cores e uma grande atualização de software

Em vez de uma versão totalmente nova dos Pixel Buds, o Google está trazendo uma longa lista de recursos para o Pixel Buds Pro em uma grande atualização de software. A única mudança física na programação é a adição de duas novas cores para combinar com os mais recentes telefones Pixel do Google.

Os Pixel Buds Pro foram anunciados inicialmente há um ano, no Google I/O 2022. Eles foram a resposta para uma entrada de última geração na linha Pixel Buds e provaram ser um ótimo par de fones de ouvido que se encaixam perfeitamente no ecossistema do Google.

No evento Made by Google de hoje, a empresa anunciou a adição de novas habilidades ao Pixel Buds Pro em uma grande atualização de software. Cada uma das atualizações traz um toque “inteligente” aos fones de ouvido que corresponde muito ao que os telefones Pixel podem fazer com o Tensor SoC do Google e o Android.

Bluetooth Super Wideband agora está disponível no Pixel Buds Pro. Esta atualização afetará principalmente chamadas e gravações de voz, expandindo a largura de banda dos dados de voz para que os usuários tenham um som mais claro. O recurso Clear Calling também se expande para o Pixel Buds Pro, que atua como uma ferramenta de redução de ruído para o outro lado da chamada. A disponibilidade da banda ultralarga será limitada aos alto-falantes conectados aos smartphones Pixel qualificados.

O Google também está apresentando a Detecção de Conversa – uma nova ferramenta que ativa automaticamente o Modo Transparência e pausa a música quando você começa a falar. A ferramenta usa inteligência artificial para detectar sua voz e iniciará esse modo por conta própria. Além disso, o Pixel Buds Pro também avisa quando você precisa diminuir o volume com base em seus hábitos de volume durante um período de tempo. Este é um recurso bem-vindo que dividirá o volume que você está ouvindo pela média de áudio das últimas 24 horas.

Foi adicionado um novo modo de jogo de baixa latência para Buds Pro conectados a telefones Pixel, bem como a capacidade de conectar e controlar Pixel Buds Pro a partir de um Chromebook, completo com as mesmas opções que você vê em um smartphone Pixel.

Duas novas cores para Pixel Buds Pro

A maioria das alterações feitas nos fones de ouvido mais recentes do Google foram inteiramente baseadas em software. Na verdade, reforça a ideia de que o Google está tentando construir dispositivos que durem mais de um ano. É claro que o Google, sendo Google, teve que adicionar duas novas cores que combinassem perfeitamente com os melhores e mais recentes telefones Pixel da empresa.

O Pixel Buds Pro estará disponível nas novas cores Bay Blue e Porcelain, que combinam com o Bay Blue do Pixel 8 Pro e o Pixel 8’s Porcelain.

Vimos isso em todas as iterações dos Tensor-Loaded Pixels do Google. O Pixel 6 tinha o companheiro Coral Pixel Buds Pro, enquanto a série Pixel 7 tinha Lemongrass. As novas cores parecem muito boas, sendo Bay Blue uma das minhas favoritas.

Todas as alterações na linha Pixel Buds Pro estarão disponíveis hoje, 4 de outubro, para usuários novos e existentes do Pixel Buds Pro. Quando essas alterações forem implementadas, você simplesmente precisará verificar se há uma atualização de software nas configurações dos Pixel Buds. Para a maioria de vocês, esta atualização virá automaticamente.