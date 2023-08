Prepare-se para o botão de finalização de chamada realocado no iOS 17

Parece que a Apple está pronta para mover um dos botões mais usados ​​no iOS; Botão vermelho de encerrar chamada para o aplicativo de telefone. As versões beta do iOS 17, que provavelmente serão lançadas oficialmente neste outono junto com o próximo iPhone 15, apresentam uma interface de chamada redesenhada que move o botão vermelho para baixo e para a direita, removendo o espaço entre ele e o restante dos controles de chamada. . .

A nova interface foi tecnicamente fornecida com Primeiro desenvolvedor beta para iOS 17mas não foi amplamente descoberto até esta semana, quando coisas como ela vieram à tona CNBC E engenhoca Mudança coberta. Aqui está uma comparação antes e depois da interface de contato entre o iOS 16 e o ​​iOS 17 beta:

Um antes e depois comparando as interfaces de contato do iOS 16 e do iOS 17. Captura de tela de Jon Porter/The Verge e captura de tela de Jon Porter/The Verge

Para mim, parece que a Apple fez a mudança para dar conta do novo recurso Contact Poster do iOS 17, que substitui grande parte da interface de chamadas telefônicas por uma imagem que representa a pessoa com quem você está falando (como você pode ver na imagem acima) . Em vez de cobrir esta imagem com botões e ícones, a Apple parece ter mudado os controles de chamada para baixo para permitir que o próprio adesivo seja o centro das atenções.

Pessoalmente, acho que a mudança faz sentido, mas outros afirmam que isso pode desfazer anos de construção muscular e fazer com que as pessoas ativem o FaceTime quando realmente querem desligar. Mas sempre há a possibilidade de que o design possa ser ajustado antes que o iOS 17 saia da versão beta no final deste ano, como a Apple manipulou infinitamente a barra de URL redesenhada no Safari no iOS 15 antes de finalmente oferecer aos usuários uma maneira fácil de substituí-la. . Como sua nova localização. READ Black Friday 2022: mais de 53 melhores ofertas antecipadas em TVs, aspiradores, Apple e muito mais

