Após a vitória histórica, Portugal teve uma recepção famosa num aeroporto lotado

Recém-saído da primeira vitória no Campeonato do Mundo sobre Fiji, no domingo, Portugal foi recebido como herói quando regressou a Lisboa esta semana.

Um aeroporto lotado enlouqueceu quando o grupo saiu do portão de desembarque, onde tiraram selfies e deram autógrafos. Uma vitória épica por 24 a 23 no último suspiro sobre Fiji, em Toulouse, foi especial para Oz Lobos, mas foi um acréscimo.

Foi a recepção que a seleção recebeu após a Copa do Mundo, em que empatou com a Geórgia e terminou em quarto lugar no Grupo C, que inspirou muitos no desempenho da marca de rugby que jogavam.

Confira as filmagens:

O momento em que o rugby de Portugal chegou a Lisboa após a histórica vitória na Copa do Mundo de Rugby sobre Fiji 🙌#RWC2023 | #FIJvPOR | @Portugal Rúgbi pic.twitter.com/USu0Q2eqMm — Copa do Mundo de Rúgbi (@rugbyworldcup) 11 de outubro de 2023

Após a vitória sobre Fiji, o capitão José Lima disse: “Quatro anos de trabalho, trabalhamos muito no último ano.

“Tentámos recuperar e hoje marcámos no final. Pude sentir que este jogo foi diferente dos outros jogos que disputámos.

“Quando vimos todos os adeptos portugueses atrás de nós, ficamos arrepiados. Esta data vai ficar para a história, é incrível quando se faz algo que dura para sempre.

O seleccionador cessante, Portugal Patrice Laguisquet, olhou para o futuro após a vitória histórica. Ele disse: “Eles conseguiram fazer algum progresso em quatro partidas. Eles estão faltando nos dois primeiros. Eles iam fazer algo de bom contra a Austrália, mas o desempenho de hoje foi bom demais. O que importa é a evolução do jogo da equipe após a partida. Eles jogam um jogo rápido que é interessante de assistir.

“Embora existam jogadores importantes que poderiam se aposentar – Mike, Chico [prop Francisco Fernandes], embora pretenda disputar o seu 50º jogo – há excelentes perspectivas que já mostram boas qualidades para jogar a esse alto nível na linha de ataque. Sam será difícil de substituir [Samuel Marques] Neste ponto.

“A geração sub-18 está bem, como está acontecendo em Fiji. Muita gente tem investido nesses campeonatos.