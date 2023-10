A etiqueta de dar gorjetas em Portugal é “muito diferente” em comparação com os EUA, diz um aposentado americano que mora lá – veja como

Em 2011, eu morava com minha esposa em Washington, DC, onde planejávamos passar nossos anos de aposentadoria.

Mas férias em família em Lisboa, Portugal em 2015 Mudou nosso caminho. Gostamos tanto que decidimos fazer dela a nossa nova casa.

Portugal tem uma gastronomia e cultura fantásticas Custo de vida Pode ser até 46% menor que o retorno nos EUA, mas uma das coisas mais inesperadas sobre este país é o quão diferente é a etiqueta de gorjeta.

Geralmente, a gorjeta não é amplamente praticada em todas as áreas

É incomum dar gorjeta a um jardineiro, encanador ou eletricista.

Mas as gorjetas estão lentamente se tornando a norma em certas situações: restaurantes, salões de cabeleireiro e manicure, hotéis, visitas guiadas e táxis e passeios.

Nos restaurantes e bares, as gorjetas são menos comuns fora das grandes cidades como Lisboa, Porto e outros destinos turísticos.

Certa vez, minha família e eu visitamos um vinhedo em uma parte remota da região do Minho, no norte de Portugal, onde saboreamos alguns vinhos excepcionais e carnes curadas. Quando íamos sair, o garçom alertou-nos sobre os euros que pensava que tínhamos deixado acidentalmente sobre a mesa.

Não perca: A chave número 1 para uma vida longa e feliz – algo que ‘os mais jovens não sabem’, de acordo com os americanos mais velhos e ‘mais sábios’

Explicamos que era uma gorjeta (“courgeta” em português). Com base em sua reação de surpresa, ficou claro que isso não acontecia com frequência.

Quando você é solicitado a deixar uma gorjeta

A vila costeira da Ericeira tem um restaurante incrível chamado Esplanada Furnas. Para o almoço aos domingos, as longas mesas das aulas ficam repletas de famílias saboreando frutos do mar frescos.

Mas, como muitas empresas tradicionais portuguesas, não encontrará uma taxa de serviço automática na sua fatura. Você deve ser proativo para que isso aconteça, deixando dinheiro na mesa ou pedindo que uma gorjeta seja adicionada à sua conta.

Foto: Alex Trias Um prato de percebes de pato no meu restaurante preferido da Ericeira, a Esplanada Furnas. Não é o prato mais atraente, mas certamente um dos mais populares.

Em restaurantes no centro de Lisboa ou em cidades próximas como Cascais, muitas vezes serão oferecidos leitores de cartão de crédito portáteis pré-programados com uma gorjeta de 5% a 20% na hora de pagar a conta.

Mas nos oito anos que estamos aqui, um garçom só nos incentivou a enviar gorjetas uma ou duas vezes. E nunca ouvi ninguém reclamar de não conseguir.

Nos cafés e quiosques dos jardins públicos e miradouros de Lisboa, os boiões de gorjetas são cada vez mais comuns, mas as pessoas deixam apenas pequenas quantidades de troco.

Quanto as pessoas costumam dar gorjeta?

As expectativas de gorjeta em Portugal não são os 15% ou 20% a que estamos habituados nos EUA. Na minha experiência, uma gorjeta de 5% a 10% é considerada generosa, e é isso que costumo fazer quando janto com grandes grupos .

Foto: Alex Trias Um dia de sol na cidade de Cascais.

Lembre-se de que dar gorjetas é muito incomum neste país e nem todo mundo aceita a mudança. Certa vez, um pai português da escola da nossa filha disse à minha mulher: “Gostaria que os americanos parassem de dar gorjetas o tempo todo, porque agora todos esperam isso. para nós Continuar.”

Raramente vou acima de 20%, a menos que minha xícara de café expresso de 65 centavos chegue a 1 euro.

Foto: Alex Trias Pavilion Signs é meu lugar favorito para tomar uma bebida. Dou sempre uma gorjeta de pelo menos 20% porque é o único bar de Lisboa que sabe fazer uma Manhattan perfeita.

Você não se arrependerá de deixar gorjetas se for um cliente regular

Não sinto falta da pressão constante para dar gorjetas na América, mas quero expressar minha gratidão pelo excelente serviço.

Sempre dou gorjetas nas minhas cafeterias, bares de vinho e restaurantes favoritos, e o gesto é apreciado. Às vezes, pulo a fila da minha lanchonete normal e vou direto ao caixa – embora ajude sempre pedir a mesma refeição.

A minha mulher e eu damos bónus de Natal aos porteiros e faxineiros do nosso prédio, normalmente entre 100 e 150 euros por pessoa com base na antiguidade. O único inquilino do nosso prédio que pagava bônus morava nos EUA há mais de 40 anos.

Embora os bônus de férias sejam incomuns aqui e inesperados, nossa casa significa muito para nós. Ficamos felizes em mostrar aos cuidadores o quanto os valorizamos e apreciamos.

Alex Dryas Advogado aposentado. Ele, a mulher e a filha vivem em Portugal desde 2015. Ele é o autor da série “Investment Pancake”. SeekingAlpha.com e publicou cerca de 500 artigos sobre planeamento fiscal, investimentos, reformas antecipadas e onde encontrar a melhor comida em Lisboa.

Não perca:

Quer ser inteligente e bem-sucedido com seu dinheiro, trabalho e vida? Assine a nossa newsletter

Quer ganhar mais e conseguir o emprego dos seus sonhos? Participe do evento virtual gratuito CNBC Make It: Your Money 17 de outubro às 13h horário do leste dos EUA para aprender como aprimorar suas habilidades de entrevista e negociação, criar sua melhor vida, aumentar sua renda e aumentar sua riqueza. Registro Livre hoje.