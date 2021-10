O Google se concentrou em tornar seus aplicativos para iPhone mais aplicativos para iOS

Os aplicativos iOS do Google sempre foram criticados por não sentirem que a plataforma é seu lar. No início deste ano, os designers da empresa revisaram sua abordagem para o desenvolvimento de aplicativos iOS e optaram por mudar.

Os aplicativos do Google sempre pareceram e funcionaram de forma quase idêntica aos seus equivalentes Android. Isso por si só é uma coisa boa e um privilégio para a empresa, mas os entusiastas da Apple reclamaram que os aplicativos do Google não respeitam as convenções comuns do iOS e “Sentindo-me” , resultando em uma experiência do usuário inconsistente entre clientes primários e clientes terceiros.

Nos bastidores, isso se devia à crença da empresa no ‘shar[ing] Componentes de IU do Google “. Na construção de suas próprias bibliotecas, outro foco foi “Preencha as lacunas no UIKit” Estrutura da Apple para construção de aplicativos.

Isso é de acordo com o líder da equipe de engenharia de design do Google nas plataformas da Apple, Jeff Verkoeyen em Tópico do Twitter no início desta semana. Todo esse trabalho acabou sendo aberto como componentes de hardware (MDCs) iOS para permitir que qualquer desenvolvedor de terceiros adote os mesmos elementos de interface do usuário que os aplicativos do Google para iPhone e iPad usam, como botões de ação flutuantes (FABs), chips e lanchonetes .

Mas à medida que continuamos a nos esforçar para obter paridade de pixel entre as plataformas, nossos componentes iOS foram lentamente se afastando cada vez mais dos fundamentos da plataforma da Apple porque esses fundamentos também estavam evoluindo ano após ano.

Em resposta, o Google começou no início de 2021 “Com uma avaliação profunda do que significa construir uma experiência premium do Google em plataformas Apple” E ela perguntou:

O switch realmente precisa ser customizado de acordo com o Universal Design System? Ou basta simplesmente usar a solução do sistema e seguir em frente?

O Google concluiu que era hora do último, e o UIKit da Apple era tão maduro o suficiente para necessidades internas. A empresa não precisa mais manter a maioria dos componentes personalizados que construiu ao longo dos anos, Incluindo Barras de aplicativos (superiores), menus e menus.

Em vez disso, ele adotará controles padrão e aplicará “Toques leves de marca” Para manter a aparência do Google no iOS. Alguns componentes personalizados ainda são necessários, e agora você se beneficiará com “Mais atenção e foco”. Resta saber até que ponto (ou mesmo se) os aplicativos do Google para iPhone serão diferentes das versões para Android.

Como parte dessa transformação, em julho o Google colocou as bibliotecas iOS do Material em “Modo de manutenção. ” Novos lançamentos e correções de bugs serão limitados, com documentação não atualizada. A orientação oficial da empresa para ex-usuários desenvolvedores é “Siga as Diretrizes de Interface Humana da Apple e considere o uso de componentes UIKit ou SwiftUI modernos.” No entanto, também obstrui vibração como um método “Para uma aparência física em todas as plataformas”.

Além da sensação dos aplicativos, o Google também rápido para adotar Capacidades iOS modernas. Isso inclui Widgets para a maioria dos principais serviços e apoio para se tornar navegador ou cliente de e-mail padrão. Na verdade, uma ferramenta do Google Fotos Pela primeira vez no iOS ano passado antes Chegando ao Android Em agosto deste ano.

Nesse ínterim, resta saber como material você Isso afetará os aplicativos do Google no iOS. no Android, GmailE Calendáriodocumentos / papéis / apresentações, LiderançaE guardae o Meet foram atualizados para a linguagem de design personalizado do Google. A navegação não mudou, mas há ajustes nos vários elementos de navegação, como o FAB circular que se transforma em um quadrado arredondado. No entanto, a maior mudança é Dynamic Color, pois todo o aplicativo adota uma paleta de cores baseada em seu papel de parede. É improvável que DC chegue ao iOS, e os aplicativos atualizados ficarão com um tom azulado, como nas versões mais antigas do Android.

Nosso tempo agora está sendo investido e não criando código personalizado na longa cauda dos detalhes da experiência do usuário que fazem os produtos parecerem realmente ótimos nas plataformas Apple. Para parafrasear Lucas Pope, nós “Nadando em um mar de pequenas coisas” E eu não poderia estar mais animado com essa nova tendência. – Jeff Verquin (sem penas) 7 de outubro de 2021

