Antevisão e Prognóstico Vitória Guimarães vs Vizela | 2023-24 Primeira Liga Portuguesa

fatos

quando Vitória Guimarães x Vizela Que horas vai começar? Vitória Guimarães vs Vizela Domingo, 27 de agosto de 2023 – 18h00 (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Vitória Guimarães x Vizela? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Vitória Guimarães x Vizela Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Vitória Guimarães x Vizela Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Inferioridade

Vitória Guimarães

No verão de 2022, o Vitória teve que lidar com a perda do técnico Pepa para o Al Tai e agora para o Cruzeiro, além de jogadores importantes como Ricardo Quaresma, André Almeida, Oscar Estupinan, Rochinha e Marcus Edwards. Depois de um início lento, tornaram-se mais impressionantes, terminando entre os seis primeiros e classificando-se para a UEFA Europa Conference League.

O clube de Guimarães sofreu mais uma eliminação precoce das competições europeias, mas no campeonato voltou, surpreendentemente, a vencer. No fim-de-semana passado, ultrapassou o recém-promovido Estrella da Amadora, com dez jogadores, atrás de uma derrota por dois golos e um golo sobre o Gil Vicente.

VIZELA

O futebol português da Primeira Liga é, francamente, a liga mais monótona e difícil do futebol europeu, com foco em táticas reacionárias e defensivas, bem como uma propensão para mergulhar nas ‘artes obscuras’. O Visela teve um início de temporada muito diferente, com nove golos nos dois primeiros jogos da campanha 2023/24.

Visela terminou no meio da tabela na temporada passada, mas estará entre os que estão preocupados em passar para os três últimos lugares. No ano passado o seu treinador, Álvaro Pacheco, partiu para o Estoril e foi substituído por Pablo Villar. Villar superou o Visela de uma desvantagem de dois gols contra o Sporting CP, depois lutou para empatar em 2 a 2, acabando por perder nos acréscimos do segundo tempo, antes de empatar em 2 a 2 com o Arouca em outro confronto divertido no fim de semana passado.

Mensagens de grupo

Vitória Guimarães

Sob a gestão de Moreno, o Vitória ficará feliz com o início de temporada e, salvo lesões ou suspensões, deverá ter onze inalterados para o encontro deste fim de semana.

XI previsto (3-5-2): Bruno Varela; Fernández, M. Silva, Villanueva; Kasper, D. Silva, Handel, D. Silva, Freitas; A. Silva, J. Silva

Indisponível:

Questionável:

VIZELA

O Vitória deverá contratar cinco jogadores com Silva no sobrenome, enquanto o Visela perderá o ‘Silva’ (Thomas) devido a suspensão. Fora isso, eles devem permanecer inalterados.

XI previsto (4-1-4-1): Pantik; Escoval, Wilson, Anderson, Pereira; Bustamente; Kiko, Moreira, Chamu, Lakawa; Esente

Indisponível: Silva (suspenso)

Questionável:

Predição

O Vitória foi eliminado da UEFA Europa Conference League na terceira pré-eliminatória, mas teve um bom desempenho no início da campanha da Primeira Liga 2023/24. Eles chegam a isso depois de vitórias consecutivas e têm como meta terminar entre os seis primeiros. Embora o Visela tenha enfrentado adversários difíceis em ambos os jogos, esta viagem a Guimarães será um teste difícil, especialmente com o factor casa a apoiar o Vitória, que parece ser o caminho a percorrer.

Dica: Chance dupla – Vitória para vencer ou empatar