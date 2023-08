Clique aqui para conferir as dicas de apostas esportivas de hoje dos nossos analistas especialistas!

fatos

quando Morirens-Sporting Braga Que horas vai começar? Morirens x Sporting Braga Jogo sábado, 26 de agosto de 2023 – 18h (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Morirens-Sporting Braga? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Morirens-Sporting Braga Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Morirens-Sporting Braga Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Inferioridade

Morrence

Após a promoção na temporada passada, Moriresen, tal como Farrens, espera imitar jogadores como Chaves, Casa Bia e Rio Ave, que foram recentemente promovidos e desde então sobreviveram confortavelmente na primeira divisão. Os Morirens, no entanto, desafiam as convenções típicas do futebol português moderno ao procurarem jogar um estilo de futebol avançado, progressivo e mais atraente.

Começou a temporada com um forte desempenho frente ao gigante Porto, mas apesar de ter assumido a liderança no segundo tempo, sofreu uma derrota por 2 a 1 no jogo de abertura. Morirens seguiu com um empate digno de nota para uma equipa igualmente progressista do Famalicão, embora o jogo entre as duas equipas da frente de Portugal tenha terminado sem golos.

Jogo Praga

Sob a gestão do ex-técnico do Sheffield Wednesday e do Swansea City, Carlos Carvalhal, o Braga tem sido entretido com ideias futebolísticas inovadoras. No entanto, quando Artur George assumiu no Verão passado, as coisas melhoraram ainda mais, terminando em terceiro na tabela e qualificando-se para a UEFA Champions League.

A equipa chega a esta fase depois de uma vitória por 2-1 sobre o Panathinaikos, na primeira mão do “play-off” da UEFA Champions League. Isso significa que eles vão para Atenas com um empate, para poder girar e brincar na Primeira Liga; Tal como aconteceu na primeira jornada da temporada, perdeu para o Famalicão por dois golos a um na primeira jornada da campanha.

Mensagens de grupo

Morrence

Sob a impressionante gestão de Paulo Alves, Morirens provavelmente manterá a escalação inalterada neste fim de semana, especialmente sem novas preocupações com lesões e tendo conquistado apenas um ponto nas duas primeiras partidas.

XI previsto (4-2-3-1): Kevin; Pinto, Marcelo, Maracás, Frimpong; Franco, Opori; Kodisong, Allen, Camacho; Luís

Indisponível:

Questionável:

Jogo Praga

Artur George, como mencionado, pode ficar tentado a fazer duas alterações em relação à equipa que derrotou o Panathinaikos a meio da semana, para manter o seu melhor onze fresco para a viagem de terça-feira a Atenas.

XI previsto (4-2-3-1): Matias; Gomez, Fonte, Oliveira, Marin; Al-Musrati, Castro; R.Horta, A.Horta, Bruma; Ruiz

Indisponível:

Questionável:

Predição

Morerens, apesar de retornar à Primeira Liga, pode estar um pouco decepcionado por ter marcado apenas um gol nas duas primeiras partidas. Eles serão inspirados pelos dois gols de Famalicão e Chaves sobre o Sporting Braga – Bacca Topola e Panathinaikos também marcaram contra os visitantes na Europa. O Braga é uma equipa divertida, tendo marcado 14 golos em cinco jogos em todas as competições até ao momento.

Dica: Sporting Braga e ambas as equipas precisam de marcar para vencer