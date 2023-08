Antevisão e Prognóstico de Sporting CP vs Famalicão | 2023-24 Primeira Liga Portuguesa

Clique aqui para conferir as dicas de apostas esportivas de hoje dos nossos analistas especialistas!

fatos

quando Sporting CP x Famalicão Que horas vai começar? Sporting CP x Famalicão Domingo, 27 de agosto de 2023 – 20h30 (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Sporting CP x Famalicão? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Sporting CP x Famalicão Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Sporting CP x Famalicão Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Inferioridade

PC do jogo

Ruben Amorim é um dos jovens treinadores de futebol mais requisitados em toda a Europa, mas o seu valor caiu nos últimos tempos, com o Sporting CP a terminar em quarto lugar na época passada e a perder a qualificação para a UEFA Champions League. O clube lisboeta tem uma ambiciosa janela de transferências de verão e a sua estrela recruta, Victor Giogères, do Coventry City, começou a temporada 2023/24 da Primeira Liga em boa forma.

O Sporting recebeu o Visela na primeira jornada e os dois rápidos golos de Giogères na primeira parte colocaram o Sporting a vencer por 2-0, mas o Visela reagiu na segunda parte para empatar 2-2, antes de Nuno Santos marcar uma vitória tardia e dramática. No segundo jogo da temporada, o Sporting conseguiu derrotar a disciplinada e obstinada equipa do Casa Bia, com Paulinho a marcar dois gols e a ajudar a sua equipa a ser uma das quatro equipas a recomeçar a temporada com vitórias.

FAMALICAÇÃO

Na época passada, o Famalicão foi uma das equipas mais fortes na segunda metade da temporada 2022/23 da Primeira Liga portuguesa, acabando por terminar na primeira metade, perdendo por pouco os seis primeiros e as vagas de qualificação para a UEFA Europa Conference League. pontos. Neste momento, vão lutar pelos seis primeiros lugares, visto que praticam um estilo de futebol que não é representativo do futebol português como um todo.

Sob a gestão de João Pedro Sousa, o Famalicão iniciou a sua campanha com estilo progressista, garantindo uma impressionante vitória por 2-1 sobre o Sporting Braga na primeira jornada da temporada. Eles ficaram frustrados com o recém-promovido Morirens, compartilhando um empate sem gols com um time mais ambicioso e que preferia jogar na frente.

Mensagens de grupo

PC do jogo

Jeremiah St Just é recebido de volta ao time depois que Ruben Amorin esteve ausente no fim de semana passado devido a lesão. O jogo permanecerá inalterado neste fim de semana.

XI previsto (3-4-3): É isso; Diamante, Coates, Inácio; Esgaio, Morita, Gonçalves, Santos; Edwards, Geogeres, Ballino

Indisponível:

Questionável: São Justo (Ferido)

FAMALICAÇÃO

O Famalicão vai nomear onze inalterados neste fim de semana, com Pablo em todos, exceto um, devido à suspensão devido ao cartão vermelho no fim de semana passado.

XI previsto (4-4-2): Júnior; Aguirregabiria, Riccieli, Otávio, Moura; Limata, Yusuf, Assunção, Aranda; Araújo, Cádiz

Indisponível: Felipe (suspenso)

Questionável:

Predição

Espera-se que seja um encontro divertido. O futebol nacional português tem uma reputação muito negativa. É por isso que a inovação ofensiva de Ruben Amorim foi muito apreciada até à recente estagnação. Contra o Famalicão, de José Alvalade, que procura jogar de forma semelhante, o Sporting pode muito bem sair por cima, mas deve ser um encontro divertido para os neutros.

Dica: Vitória do Sporting CP e mais de 2,5 golos