Portugal aprovou corte de 30% nas taxas de referência do crédito hipotecário

Pessoas caminham perto do Banco de Portugal, no centro do Funchal, Portugal, em 29 de março de 2017. REUTERS/Rafael Marchante/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença

LISBOA (Reuters) – O governo português ordenou nesta quinta-feira que os bancos reduzam a taxa Euribor de seis meses usada em hipotecas em até 30% nos próximos dois anos para que as famílias possam lidar melhor com o aumento das taxas de juros. e evitar a inadimplência.

“Como resultado desta medida, a taxa de juro implícita nas hipotecas não pode exceder 70% da taxa Euribor a seis meses nos próximos dois anos”, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, em conferência de imprensa.

As famílias com hipotecas às taxas Euribor a três meses e a 12 meses receberão um desconto igual ao valor nominal em resultado da redução da taxa a seis meses, acrescentou.

Ao redistribuir os respectivos pagamentos até ao vencimento das hipotecas, o governo disse que os bancos poderão recuperar os juros não pagos no prazo de quatro anos.

Portugal é um dos países da zona euro com a maior percentagem de empréstimos hipotecários à Euribor, ou Taxas Interbancárias Oferecidas do Euro, o que impulsionou aumentos acentuados das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu.

Cerca de 90% do stock de 1,4 milhões de hipotecas têm taxas variáveis ​​com taxas Euribor a três meses, seis meses e 12 meses.

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, estimou recentemente que, até ao final de 2023, os custos relacionados com hipotecas de cerca de 70.000 famílias excederão 50% do seu rendimento líquido.

($1 = 0,9377 euros)

Reportagem de Sergio Gonçalves; Edição de André Caleb READ Sordo revela primeiro look WRC de 2022 em Portugal para a Hyundai

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.