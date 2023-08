A equipa portuguesa para o Campeonato da Europa de Dressage 2023 foi anunciada

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) anunciou a equipa que representa Portugal no Campeonato Europeu de Dressage de 2023, em Riesenbeck (GER), de 4 a 10 de setembro de 2023.

A seleção portuguesa é apoiada pela Treinadora da Seleção Nacional Kyra Kirklund, pelo Vet da Equipa Bruno Miranda e pelo Chef d’Gib António Frutoso de Melo.

A equipe inclui:

Jeanette Jenny em Giboia para Quo-Vadis (Edowall) Damasco, A Lusitano, 2008

Joaquin Hitt, Oldenburg, 2013 Joaquin Moreira, Donna Argentina por Joaquin (por Diamond Hitt)

Maria Pies se apresenta no Hot Hit Old Campline, Oldenburg, 2010, Blue Horse Hotline Out of La Palma (por Diamond Hit)

Maria Caetano, Lusitano, 2010, Rubi em Algas (por Oheid) na Fenix ​​de Tinio – Cavalo Reserva: Hit Plus

A reserva itinerante é Antonio do Vale em Fine Fellow (Oldenburger, 2011, First Fucker x Epicure).

Conhecidos

Reserva Itinerante: Antonio do Vale no Fine Fellow

A equipe de Risenbeck conta com duas estreantes: Maria Bais do Amaral e Jeanette Jenni.

Maria Amaral Representou Portugal em três Campeonatos Europeus de Jovens Cavaleiros consecutivos no Wonderman em 2006, 2007 e 2008. Esta é sua primeira indicação para a equipe sênior no grande sucesso OLD Campline. Protegido Maria vai pedalar com a equipe Campline.

Depois Uma lacuna de 12 anos em relação à competição internacionalPortuguês nascido na Áustria Janete Jenny Retornou à arena do CDI em 2022, e um ano depois ingressou no time do Damasco.

Foto © Rui Pedro Godinho -Astrid Maçãs

