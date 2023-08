Antevisão e Prognóstico Rio Ave vs Porto | 2023-24 Primeira Liga Portuguesa

Clique aqui para conferir as dicas de apostas esportivas de hoje dos nossos analistas especialistas!

fatos

quando Rio fora de casa x Porto Que horas vai começar? Rio Fora x Porto Partida segunda-feira, 28 de agosto de 2023 – 20h15 (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Rio fora de casa x Porto? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Rio fora de casa x Porto Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Rio fora de casa x Porto Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Inferioridade

Rio Ave

Nos últimos anos, tal como algumas equipas como Casa Bia e Chaves, o Rio Ave foi promovido à primeira divisão e depois ocupa confortavelmente o meio da tabela. No entanto, ao contrário do Chaves, eles podem ver o seu impressionante treinador Louis Freire e o Rio Ave avançando para os seis primeiros lugares e para a qualificação para a UEFA Europa Conference League esta temporada.

No entanto, o Vilacondense iniciou a campanha 2023/24 da Primera Liga portuguesa com desempenhos diferentes. Venceu por 2-0 o já referido incongruente Chaves, depois sofreu uma derrota fora de casa por 2-0 frente ao Estoril, com o adversário a marcar aos 55 minutos e o avançado carioca a marcar aos 98.

Porto

Na época passada, o Benfica fugiu com o título, com apenas uma pequena falha na primavera, enquanto o Porto procurava reter o título da Primeira Liga; No final das contas, eles não o fizeram. Sob a gestão de Sérgio Conceição, espera-se que sejam mais agressivos e consistentes no início desta campanha para colocar mais pressão sobre o clube lisboeta desta vez.

Os Dragões abriram a campanha 2023/24 da Primeira Liga com vitórias por 2-1 sobre adversários recém-promovidos. A primeira das suas improváveis ​​vitórias aconteceu em Morierens, onde forçou uma recuperação tardia com golos de Tony Martinez e Wendell. Eles seguiram com uma vitória por 2 a 1 contra a França, com Ivan Marcano tendo que marcar o gol da vitória aos 100 minutos da partida.

Mensagens de grupo

Rio Ave

O Rio fora de casa tem um elenco totalmente apto e disponível, por isso é pouco provável que façam alterações neste fim de semana, com Louis Freire priorizando alguma estabilidade.

XI previsto (3-4-3): Magra; Sá, Santos, Pantalon; Costinha, Oudriri, Guga, Ronaldo; Joga, Ruiz, Hernani

Indisponível:

Questionável:

Porto

O Porto de Sérgio Conceição sofreu três lesões neste fim de semana, com o atacante brasileiro Evanilsson, que não tem sido um jogador importante, perdendo a viagem ao Rio.

XI previsto (4-4-2): Costa; João Mário, Cardoso, Marcano, Sanusi; Pepe, González, Eustáquio, Galeno; Martinez, Taremi

Indisponível: Barrow (ferido), Veron (ferido), Evanilson (ferido)

Questionável:

Predição

O Rio Ave de Luis Freire é uma das equipas mais fortes fora dos seis primeiros esta temporada, mas vai tentar recuperar de uma decepcionante derrota por 2-0 para o Estoril na última partida. O Porto não foi muito convincente com duas vitórias sobre os recém-promovidos Morirens e Farrens. No entanto, o Porto continua a ser favorito para este jogo e seria de bom valor apostar no handicapper em mais um jogo onde perderia os três pontos.

Dica: Rio Ave +2 Handicap