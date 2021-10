Ferramentas meteorológicas do Google atualizadas no Android 12: mais tamanhos

Antes do evento Pixel 6 e 6 Pro na semana passada, a versão beta mais recente do Google app inserido Material You widgets meteorológicos no Android 12. O Google agora atualizou widgets com mais configurações de tamanho e previsões meteorológicas de hora em hora.

O widget 3 × 3, que ainda é chamado de “clima” e não tem descrição, agora tem como padrão 4 × 2 na página de visualização. Este tamanho (ou 5 × 2) fornece uma previsão de quatro horas e um resumo da condição, enquanto, infelizmente, “mais em weather.com” é mostrado na parte inferior.

Você pode reduzi-lo de volta a uma caixa para obter a temperatura e altitude / baixa atuais, bem como a localização atual no canto superior direito. Esta atualização especial torna a ferramenta mais informativa e prática.

Enquanto isso, o bean diagonal agora pode ser expandido horizontalmente em um bean horizontal que inclui números de temperatura alta / baixa e grande e um ícone de status. A configuração máxima é muito grande. Também existe a opção de reduzir para uma forma oval de 3 x 1, onde os elementos aparecem lado a lado em vez de se sobrepor. Usar essa ferramenta agora é mais prático.

Os widgets de clima do Material You foram introduzidos pela primeira vez com o Google App 12.41 e esta atualização está disponível com 12,42 beta. O Google lançou um grande número de widgets antes do lançamento do Android 12 e agora está fazendo várias melhorias funcionais. No entanto, novas marcas ainda devem chegar Gmail, YouTube Music e Google Drive.

