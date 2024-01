“Back to Black”, cinebiografia de Amy Winehouse, estrelada por Marisa Abella

Foi lançada a primeira filmagem de Back to Black, uma nova cinebiografia sobre a falecida Amy Winehouse.

Estrelado pela atriz de “Industry”, Marissa Abella, como Winehouse e dirigido por Sam Taylor-Johnson (“Nowhere Boy”, “Fifty Shades of Grey”), “Back to Black” tem produção executiva de Nikki Kentish Barnes, Ron Halpern e Joe Naftalin. Studiocanal, Alison Owen e Debra Hayward pela Monumental Pictures a partir de um roteiro de Matt Greenhalgh (“As estrelas de cinema não morrem em Liverpool”).

“Back to Black é um vislumbre sem precedentes da ascensão precoce de Amy Winehouse à fama e do lançamento de seu inovador álbum de estúdio, Back to Black”, diz o registro. “Da perspectiva de Amy, o filme é um olhar sem remorso sobre a mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.”

“Eu não escrevo músicas para ser famosa”, diz Abella no trailer quando a faixa-título é lançada. “Eu escrevo músicas porque não estou fazendo o que estaria fazendo se não fizesse.”

Jack O'Connell estrela ao lado de Abella como o marido de Winehouse, Blake Fielder-Civil. Eddie Marsan interpreta o pai de Winehouse, Mitch Winehouse, enquanto Juliette Cowan interpreta a mãe de Winehouse, Janice Winehouse Collins. Lesley Manville interpreta Cynthia Winehouse, avó de Winehouse.

“Back to Black” marca a primeira cinebiografia sobre a família Winehouse, cujas canções mais populares incluem títulos como “Valerie”, “Back to Black” e “Rehab”. Após a morte da cantora em 2011, aos 27 anos, devido a intoxicação por álcool, vários documentários surgiram sobre sua vida e legado, incluindo o vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2015, “Amy”, bem como o filme para televisão da BBC “Reclaiming”. . Para 2021. Amy.” O filme biográfico foi anunciado pela primeira vez para estar em desenvolvimento em 2018.

“Back to Black” recebeu apoio de Amy Winehouse Estate, Universal Music Group e Sony Music Publishing. O filme está programado para chegar aos cinemas em 10 de maio pela Focus Features.

Assista ao trailer abaixo.