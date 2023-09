Jerry Seinfeld defende Jimmy Fallon após alegações de abuso, relatório de chamadas distorcido – variedade

Imagens Getty

De acordo com Jerry Seinfeld, Rolling Stone Exposição recente Em Jimmy Fallon, inclui uma “deturpação estúpida dos acontecimentos”. A revista publicou uma reportagem em 7 de setembro na qual vários ex-funcionários do “Tonight Show” alegavam que a série tinha um ambiente de trabalho tóxico, que incluía supostas explosões do próprio Fallon. Dois funcionários disseram ter testemunhado Fallon repreendendo um membro da equipe que segurava cartões durante a gravação do programa com Seinfeld como convidado.

De acordo com a Rolling Stone: “Dizem que foi um momento desconfortável. Seinfeld pediu a Fallon que pedisse desculpas a um membro principal da produção do cartão, o que ele supostamente fez. A equipe diz que este incidente, que pareceu difícil de assistir, não entrou na versão de o programa que apareceu na tela da TV.

“Foi tão constrangedor, Jerry [Seinfeld] “Foi como, ‘Você deveria se desculpar com ele’, quase tentando fazer disso uma piada”, disse um ex-funcionário. “Foi um dos momentos mais estranhos de todos os tempos e havia muita gente lá, então é difícil esquecer.”

Seinfeld disse em comunicado que obteve diverso O incidente não foi desconfortável.

“Isso é tão estúpido”, disse Seinfeld. “Lembro-me muito bem daquele momento… Provoquei Jimmy sobre um erro e todos nós rimos muito sobre como era raro Jimmy ser demitido. Não foi nada desconfortável. Jimmy e eu ainda nos lembramos disso às vezes e rir. Que reviravolta estúpida.

Horas depois da publicação da reportagem da Rolling Stone, Fallon pediu desculpas à equipe do Tonight Show.

“É constrangedor e me sinto tão mal. Desculpe se envergonhei você, sua família e seus amigos”, disse Fallon durante uma reunião do Zoom com a equipe do “Tonight”. “Eu me sinto tão mal que nem consigo te contar.” disse aos participantes durante a reunião supostamente breve: “Eu quero que este show tenha que ser divertido, tem que ser inclusivo, tem que ser engraçado, tem que ser o melhor show, as melhores pessoas”.

O “Tonight Show” de Fallon está atualmente em um hiato devido a greves dos sindicatos WGA e SAG-AFTRA que representam escritores e atores.