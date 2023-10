Ameba mortal ‘comedora de cérebro’ transmitida pela natação gera alerta de saúde – o mais recente

saúde

Uma pessoa não identificada no Arizona contraiu uma doença desconhecida, levando as autoridades a suspeitar inicialmente que Naegleria fowleri – comumente chamada de ameba “comedora de cérebro” – era a doença de Phoenix. Raposa 10 relatada.

No entanto, as autoridades estaduais de saúde descartaram oficialmente a ameba “comedora de cérebros” depois que uma doença desconhecida gerou alertas de saúde sobre a doença mortal.

Funcionários do Departamento de Serviços de Saúde do Arizona e do condado de Mohave conduziram uma investigação conjunta e coletaram amostras que foram enviadas aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Na quarta-feira, o CDC informou que as amostras deram negativo para Naegleria fowleri, mas não revelou a causa da doença misteriosa.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de DoençasNaegleria fowleri é o único tipo de ameba Naegleria que infecta humanos e destrói o tecido cerebral, causando inchaço e muitas vezes levando à morte.

A taxa de sobrevivência à infecção é de apenas 3%.

Os sintomas incluem enxaqueca, febre, náusea e vômito. A morte geralmente ocorre dentro de cinco dias.

Apenas quatro das 157 pessoas infectadas conhecidas nos Estados Unidos sobreviveram de 1962 a 2022. Quase metade dos casos relatados ocorreram no Texas e na Flórida.

As pessoas podem ser infectadas quando a água que contém a ameba entra no corpo humano através do nariz, geralmente quando as pessoas nadam em lagos e rios.

Esses micróbios unicelulares vivem em água e solos quentes e frescos em todo o mundo e prosperam durante o calor do verão de julho, agosto e setembro.

O CDC sugeriu que as alterações climáticas “podem ser um factor que contribui” para a infecção por Naegleria fowleri, e é “provável” que se torne mais comum.

Embora a doença mortal seja rara, tem havido um aumento preocupante de casos nos últimos anos – com cinco casos até agora este ano.

No mês passado, Michael Alexander Bullock III, de 16 meses, morreu após contrair uma ameba enquanto jogava no campo de um clube de campo do Arkansas.

Em agosto, um homem não identificado morreu em Austin, Texas, após ser infectado enquanto nadava no Lago Lyndon Johnson. KXAN relatado.

No mês anterior, a famosa estudante da Geórgia Megan Ebenroth, 17, morreu tragicamente de uma infecção depois de nadar em um lago perto de sua casa em Deering, no condado de McDuffie. Também em julho, Woodrow Bundy, de 2 anos, morreu devido à infecção, que sua família acredita ter entrado em seu organismo enquanto brincava na água em Ash Springs, Nevada.

O primeiro caso e a morte pela infecção este ano – e o primeiro registrado no inverno – ocorreram em fevereiro, quando o CDC relatou que “um paciente adulto fazia lavagens nasais diárias com água da torneira não fervida”, o que se acredita ter levado ao morte da pessoa. Infecção.

Mais recentemente, autoridades de Nevada alertaram os visitantes que uma ameba mortal foi encontrada no Lago Mead, nas fontes termais abaixo da Represa Hoover. Felizmente, nenhum caso foi relatado na área.





