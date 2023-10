Bem a tempo para o Halloween! Sonda Juno da NASA detecta um ‘rosto’ aterrorizante em Júpiter

A foto aterrorizante foi tirada durante o sobrevoo da 54ª sonda Juno em Júpiter

NASA disse que lançaria a pintura no 142º aniversário de Picasso

Com o Halloween chegando, a NASA juntou-se às travessuras assustadoras ao lançar uma nova imagem de um “rosto” de aparência estranha em Júpiter.

A imagem foi tirada pela sonda Juno da NASA durante seu 54º sobrevoo ao gigante gasoso no mês passado.

Ela captura as nuvens agitadas de Júpiter formando um padrão bastante incomum, criando a aparência distorcida dos olhos, nariz e boca.

Metade da imagem está escura no lado noturno do planeta, o que, segundo a NASA, a torna ainda mais assustadora porque faz com que o rosto pareça estar espiando por trás de uma porta.

“Bem a tempo para o Halloween, a missão Juno da NASA avistou um rosto estranho em Júpiter”, acrescentou a agência espacial.

Assustador: com o Halloween se aproximando rapidamente, a NASA juntou-se às travessuras assustadoras ao lançar uma nova imagem de um “rosto” com aparência de ghoul em Júpiter

Ela captura as nuvens agitadas de Júpiter formando um padrão bastante incomum, criando a aparência distorcida dos olhos, nariz e boca.

Júpiter: o básico Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol e o maior do nosso sistema solar. É uma enorme bola de gás composta principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns elementos pesados. “As faixas e redemoinhos familiares de Júpiter são, na verdade, nuvens frias e tempestuosas de amônia e água, flutuando em uma atmosfera de hidrogênio e hélio”, disse a NASA. “A famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade gigante maior que a Terra e vem ocorrendo há centenas de anos.” O planeta tem o dobro do tamanho dos outros planetas combinados, e a Grande Mancha Vermelha por si só é grande o suficiente para acomodar toda a Terra dentro dela. Uma espaçonave – a espaçonave Juno da NASA – está atualmente explorando este mundo gigante. Fatos e figuras Distância do sol: 750 milhões de km Orbital: 12 anos READ Assista à chuva de meteoros Perseidas com esta transmissão ao vivo gratuita do telescópio Área de superfície: 61,42 bilhões de quilômetros quadrados raio: 69.911 quilômetros Massa: 1,898 × ​​​​10 ^ 27 kg (317,8 m⊕) Duração do dia: 0h 9h 56m Luas: 53 com designações oficiais; Inúmeras luas adicionais

Esta não é a primeira vez que Juno produz tal imagem.

As vistas que você obtém das nuvens de Júpiter orbitando bem acima do maior planeta do nosso sistema solar geralmente resultam no que é chamado de fenômeno de pareidolia.

É aqui que a mente humana quer compreender o que os olhos veem, criando um significado irreal.

Um exemplo é a percepção de rostos em padrões amplamente aleatórios.

Estas “características faciais” desesperadas foram detectadas pelo cientista cidadão Vladimir Tarasov, que notou formas incomuns nas nuvens de tempestade de Júpiter.

Os olhos escuros retangulares são cercados por nuvens que formam o que parece ser uma sobrancelha e o nariz é comprimido, com narinas e um sorriso triste.

A NASA disse que se assemelha a um retrato cubista com “múltiplas perspectivas faciais”.

A agência espacial divulgou a imagem no dia 25 de outubro, para coincidir com o que poderia ter sido 142º aniversário de Picasso

Tarasov criou a imagem usando dados brutos do instrumento JunoCam da espaçonave.

Captura as nuvens turbulentas e as tempestades do gigante gasoso ao longo do seu terminal – a linha que divide os lados diurno e noturno do planeta.

No momento em que a imagem inicial foi obtida, a sonda Juno estava a cerca de 7.700 quilómetros acima do topo das nuvens de Júpiter.

O objetivo de sua missão é estudar a composição de Júpiter, avaliando sua magnetosfera polar, campo gravitacional e campo magnético.

Além disso, Juno tem observado a atmosfera turbulenta do gigante gasoso, o seu clima e os lados das luas do planeta.

Orbiter: Esta não é a primeira vez que a espaçonave Juno da NASA (retratada na impressão artística) produz tal imagem. As vistas que você obtém das nuvens de Júpiter orbitando bem acima do maior planeta do nosso sistema solar geralmente resultam no que é chamado de fenômeno de pareidolia.

Sua missão estava originalmente programada para terminar em julho de 2021, sendo estendida até setembro de 2025, ou até o fim da vida útil da espaçonave, se isso ocorrer primeiro.

Juno chegou a Júpiter em 4 de julho de 2016, após uma viagem de cinco anos a 2,8 bilhões de quilômetros da Terra.

Após uma manobra de frenagem bem-sucedida, ele entrou em uma longa órbita polar e voou até 3.100 milhas (5.000 km) do topo das nuvens rodopiantes do planeta.

Nenhuma nave espacial anterior orbitou tão perto de Júpiter, mas duas outras foram lançadas na sua atmosfera, destruindo-as.

Quando a missão Juno terminar, a sonda será direcionada para a atmosfera do gigante gasoso até se desintegrar.

Mas até então, esperamos que ela continue produzindo fotos estranhas e maravilhosas como essas.